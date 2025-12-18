我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

全球旅遊中心2026遊中國 名額有限

羅蘭岡訊
全球旅遊中心正推廣2026年中國國內旅遊。

全球旅遊中心A Good Travel Agency，專門代理各大出團公司旅遊和提供多種當季熱銷行程選擇。目前正推廣2026年中國國內以下熱門旅遊行程行程。

1.雲南羅平油菜花、元腸梯田和東川紅土地（見圖）深度純玩8天7晚。行程提供昆明往返VIP 2+1豪華三排座椅專車；2晚國際品牌五星+5晚當地甄選5星酒店。兩人一房價格：1699元／人。一價全含（三餐門票小費）。賞花抵達日期：2026年2月28日／3月5日，僅此兩團。

2.季節精選的土爾根杏花、北疆阿禾公路、賽裏木湖藍冰、豪華純玩10天9晚。兩人一房（含小費，不含國際機票）：2599元／位。2026年4月8日抵達烏魯木齊。僅此1團。

3.絲路夢享號、奢華絲路、頂奢秋色的17天16晚。抵達日期：2026年9月1日。僅此1團。住在清雅居／親子軒。 兩人一房（不含國際機票）：10888元／位。

4.季節精選的南疆杏花季・盤龍古道探秘10天9晚。2026年3月26日抵達烏魯木齊。兩人一房（含小費，不含國際機票）：單間差2599元／位。

5.西藏林芝桃花。豪華純玩10天9晚。抵達日期：2026年3月26日和4月3日兩人一房（含小費，不含國際機票）：2699元／位。

名額有限，建議盡早預訂。該公司代理各大出團公司中英文旅遊團。全球旅遊中心電話626-538-3888。地址：18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748。

