歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠

洛杉磯訊

瑞士以湖泊與高山景觀聞名，向來深受深度旅歐旅客青睞。歐之旅推出2026年夏季「瑞士四大名峰、二大景觀火車12天」行程，凡於12月31日前報名並繳交訂金，每人可享200元聖誕優惠。

行程涵蓋瑞士四大名峰：艾格峰、少女峰、馬特洪峰與蒙特羅薩峰，皆以終年積雪與冰河景觀著稱。其中少女峰以廣闊冰河視野聞名，馬特洪峰則以其獨特山形與日出景色受到關注。

此12天行程由原居地飛往瑞士城市蘇黎世展開，翌日搭乘復古火車與雙層敞篷纜車登上石丹峰，俯瞰盧森湖與阿爾卑斯山景。第四天搭乘伯尼納列車 Bernina Express（見圖），沿線跨越多座橋樑與隧道，欣賞高山、湖泊、冰河遺跡及列入世界文化遺產的迴旋鐵道景觀。

第五天搭乘全景冰河列車 Glacier Express，行經阿爾卑斯高山冰河地形，穿越阿爾布拉線並途經藍德瓦瑟拱橋。第六天搭乘齒輪登山火車前往葛拉特觀景台，遠眺馬特洪峰；翌日造訪法國高山城鎮霞慕尼，白朗峰位於其境內，亦為歐洲重要滑雪地。

後段行程前往國際都市日內瓦、蒙投礦泉區，以及世界遺產城市伯恩。第十天搭乘高山火車登上海拔3454公尺的少女峰車站，沿途可遠眺少女峰、僧侶峰與艾格峰。行程最後安排琉森湖遊船，湖畔群峰環繞，包括皮拉圖斯峰、石丹峰與瑞吉山，並走訪蘇黎世 Bahnhof 精品大道。

深度之旅的出團日是2026年5月21日、6月25日、9月3、17日、10月8日。關注「歐之旅」官網與社群平台獲最新旅遊訊息及折扣優惠，網址www.europaholidayus.com，報名電詢(626)289-8587。

