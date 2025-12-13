我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

華美假期波羅的海+冰島10日遊 含機票2999元起

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

如果期待一場節奏舒緩的旅行，那麼，隨華美假期一起，開啟這段融合了北歐歷史人文與地球原始之美的波羅的海+冰島漫遊10天。3月23出發含機票2999元加稅（原價3999元加稅）。

帶大家走進波羅的海的千年童話，這裡沒有擁擠的人潮，只有一串鑲嵌在蔚藍海面上的珍珠-歷史名城。「波蘭」華沙老城：在涅槃重生的世界文化遺產中漫步，聽蕭邦的鋼琴曲在皇家城堡廣場旁低回，感受波蘭民族不屈的浪漫。

「愛沙尼亞」塔林古城：步入中世紀老城，石板路平坦蜿蜒，彩色房屋宛如童話，每一步都像走在生動的歷史畫卷裏。「立陶宛」維爾紐斯教堂之城：在巴羅克建築的露天博物館裡穿梭，探尋聖安娜教堂的磚藝之美，在十字架山感受寧靜的精神力量。

冰島的地球脈動，寧靜治癒：當飛機抵達冰島，一個純淨至美的世界在眼前展開。這裡的風光，宏大而寧靜，直抵心靈。將乘坐特製的舒適觀光車，沿著黃金圈路線，探訪間歇泉磅礡的噴發、議會舊址的蒼茫歷史和黃金瀑布的奔騰咆哮。最為獨特的是世界著名的藍湖溫泉，在乳藍色的地熱泉水中愜意浸泡，溫潤的泉水富含礦物質，對關節尤為友好，是自然賜予的最好療癒。如果幸運，還將看到極光。

這不僅僅是一次觀光，更是一次身心的深呼吸。在波羅的海重溫歷史的厚重，在冰島感受地球的呼吸。華美假期規劃舒適的節奏、精華的景觀、安心的安排。

小團出發，含國際和內陸機票、酒店、部分餐食、巴士／導遊，2999元加稅（聖誕特惠截止日12月30）機會難得。出發日期3月23，春季氣候適中，報名熱線626-340-4300或626-320-3281地址:26060 Acero， Mission Viejio, CA92691

冰島 觀光 波蘭

上一則

華納兄弟遭收購 議員籲布班克市府介入

下一則

美中工商協會理事會改選 林寧國連任會長

延伸閱讀

國際和平文化節法拉盛舉辦 發表「新時代世界和平宣言」

國際和平文化節法拉盛舉辦 發表「新時代世界和平宣言」
紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱

紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱
華美假期量身打造英西葡法義摩14日郵輪+陸地

華美假期量身打造英西葡法義摩14日郵輪+陸地
內陸華美協會 探討心理健康聯誼

內陸華美協會 探討心理健康聯誼
全球網路自由連15年下滑 冰島又奪冠 這2個國家墊底

全球網路自由連15年下滑 冰島又奪冠 這2個國家墊底
大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅

大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控