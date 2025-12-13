華美假期波羅的海+冰島10日遊 含機票2999元起

如果期待一場節奏舒緩的旅行，那麼，隨華美假期一起，開啟這段融合了北歐歷史人文與地球原始之美的波羅的海+冰島 漫遊10天。3月23出發含機票2999元加稅（原價3999元加稅）。

帶大家走進波羅的海的千年童話，這裡沒有擁擠的人潮，只有一串鑲嵌在蔚藍海面上的珍珠-歷史名城。「波蘭 」華沙老城：在涅槃重生的世界文化遺產中漫步，聽蕭邦的鋼琴曲在皇家城堡廣場旁低回，感受波蘭民族不屈的浪漫。

「愛沙尼亞」塔林古城：步入中世紀老城，石板路平坦蜿蜒，彩色房屋宛如童話，每一步都像走在生動的歷史畫卷裏。「立陶宛」維爾紐斯教堂之城：在巴羅克建築的露天博物館裡穿梭，探尋聖安娜教堂的磚藝之美，在十字架山感受寧靜的精神力量。

冰島的地球脈動，寧靜治癒：當飛機抵達冰島，一個純淨至美的世界在眼前展開。這裡的風光，宏大而寧靜，直抵心靈。將乘坐特製的舒適觀光 車，沿著黃金圈路線，探訪間歇泉磅礡的噴發、議會舊址的蒼茫歷史和黃金瀑布的奔騰咆哮。最為獨特的是世界著名的藍湖溫泉，在乳藍色的地熱泉水中愜意浸泡，溫潤的泉水富含礦物質，對關節尤為友好，是自然賜予的最好療癒。如果幸運，還將看到極光。

這不僅僅是一次觀光，更是一次身心的深呼吸。在波羅的海重溫歷史的厚重，在冰島感受地球的呼吸。華美假期規劃舒適的節奏、精華的景觀、安心的安排。

小團出發，含國際和內陸機票、酒店、部分餐食、巴士／導遊，2999元加稅（聖誕特惠截止日12月30）機會難得。出發日期3月23，春季氣候適中，報名熱線626-340-4300或626-320-3281地址:26060 Acero， Mission Viejio, CA92691