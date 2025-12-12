暢小平婚介12月20日 聖誕節餐舞會 前15位門票優惠、抽紅包

有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於20日週六晚7時開始，舉辦一場豪華盛大的聖誕節 單身餐舞會。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，入場門票50元。前15位女性30元，需當天7時前到達會場，感謝Joe贊助百元紅包抽獎。

當天精心準備了豐盛的聖誕節大餐，Ballroom Room內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然，拓展交友圈，也豐富生活。

現場有豪華大ballroom，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。