年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

Jae朴15年房險理賠經驗 不成功、不收費

洛杉磯訊
房屋是人生中重要的投資之一，投保房屋保險更是必要保障。當火災等意外發生時，保險能提供即時支援，減輕損失。

在向保險公司申請理賠時，流程常複雜、遭拒賠或賠償金額偏低等問題。若遇到房屋保險理賠受阻、遭拒或金額不符預期，可洽詢房屋保險理賠專家Jae朴（見圖）協助處理。

JPA Adjusters保險索賠公司的Jae朴擁有15年火災與浸水理賠經驗，並持有加州執照(2H67374)，能為火災、浸水及各類損失提供專業協助，並採「不成功、不收費」服務。Jae朴表示，房屋保險理賠不只是金額問題，更是對家庭安全的保障。

房屋保險能涵蓋火災、風災、盜竊、雹災等災害，具體保障範圍，取決於所選擇的保險公司及保險計劃。而許多美國屋主未能深入了解房屋保險的細則，對理賠範圍知之甚少。據調查，近半數屋主對保險內容不夠了解，結果在意外發生時，雖然投入大量資金修復房屋，卻往往無法獲得應有的理賠。

理賠過程中，專業協助能大幅提升成功率。房屋受損後，屋主需在期限內回報損失並提交證明，這是向保險公司申請賠償的必要程序。為確保獲得足額賠償，尋求房屋保險理賠專家的協助相當重要，就像車禍時委託專業律師處理一樣，能明顯提高理賠成功機率。

若遇到理賠問題，可電話諮詢。中文熱線：213-913-0118、1-877-377-6572，或掃描二維碼（小圖）聯繫，立即獲得專業保險理賠支援。地址在2053 W. Whittier Blvd., La Habra, CA 90631。

保險 加州

