大莊家12月推「百萬現金及EasyPlay豪禮 」快參加抽獎

大莊家會員卡（The Club at Pechanga）

12月迎來歡樂聖誕，大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）隆重呈獻「百萬現金及EasyPlay佳節豪送大禮」抽獎大日，賓客有機會贏取現金和EasyPlay獎賞。

大莊家指出，賓客只要登記成為會員，並於12月期間玩自己最喜愛的角子老虎機或賭桌遊戲；在12月的每個星期六都親臨現場激活抽獎機會，即可參與抽獎，並查看自己是否幸運中獎。12月1日起，凡持有「大莊家」會員卡的大莊家賭場度假村賓客即可開始賺取抽獎機會。

賓客們在「大莊家賭場度假村」暢玩角子老虎機遊戲。

活動參與方式十分簡單，賓客只需將自己的會員卡正確插入角子老虎機或用於賭桌遊戲，即可在暢玩最喜愛遊戲的同時開心賺取抽獎機會。玩得越多，抽獎機會就越多。與此同時，12月每逢星期一及星期五是翻倍積分日。在此期間，根據會籍級別不同，獲得抽獎機會將會更快累積。

對於已成功賺取抽獎機會的賓客，務必於12月的每個星期六親臨「大莊家賭場度假村」以激活寶貴的抽獎機會，並留待至揭曉時間來查看能否贏得EasyPlay獎賞或成為現金大獎的得主。

重要時間點是，12月逢星期六下午4時至晚上9時半，賓客只需將「大莊家」會員卡插入角子老虎機或用於賭桌遊戲即可激活抽獎機會。抽獎活動將於下午5時至晚10時期間舉行，每小時開獎一次。下午5時至晚上9時，幸運得獎者將有機會分享總值2萬5千元EasyPlay獎賞。晚上10時，三位超級幸運兒將被隨機選中來挑選一份神秘大禮。神秘禮盒將分別包含兩份2萬5千元的 EasyPlay獎賞及一份10萬美元超級現金大獎。

Table play

12月27日（周六）活動截止日的「百萬現金及EasyPlay佳節豪送大禮」壓軸大禮將為獎金提升。27日下午5時至晚上9時期間，已激活抽獎資格的賓客將有機會贏取總值7萬5千元的EasyPlay獎賞。晚上10時是最激動人心的時刻，五位幸運兒將被隨機抽取，每人可選擇一個神秘禮盒來揭曉自己能否贏取的壓軸大獎，其中三名幸運兒將帶走10萬元現金大獎。而另兩名則將贏得5萬元EasyPlay獎賞。

成為「大莊家」會員很簡單，只需攜帶有效身份證件前往大莊家會員服務台中心完成註冊登記，立即開啟會員尊享優惠之旅。此外，大莊家還為持有其他16間南加州 賭場會員身份的賓客；以及持有拉斯維加斯「威尼斯人酒店」（Venetian Las Vegas）會員身份的賓客提供會籍級別配對服務（tier matching）。

有關活動詳情可登錄官方網頁Pechanga.com/join，大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。