Pegasus Elite Aviation推出裝備Starlink的灣流V公務機投入全球包機市場

洛杉磯訊
飛馬精英航空灣流V公務機
飛馬精英航空灣流V公務機

飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）是Prima Air旗下的頂級私人包機品牌，隆重宣佈其第二架搭載Starlink高速衛星網絡的公務機——灣流V（Gulfstream V）正式投入全球包機服務。

這一里程碑延續了飛馬精英航空在2024年創下的輝煌成就——成為全球首家FAA Part 135認證運營商，在龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）上成功安裝Starlink衛星網絡系統。這標誌著公司在創新與卓越之路上的又一次重大突破。

與傳統機上網絡相比，Starlink Wi-Fi系統帶來了前所未有的飛行體驗，讓乘客即使在51,000英尺高空也能暢享高清視頻串流、實時視頻會議及大文件傳輸，網絡速度與地面家庭寬帶相媲美，甚至更快。

「這項體驗令人驚嘆，」飛馬精英航空副總裁Adam Stanley表示，「在51,000英尺的高空獲得比家中更快的網絡速度，這在私人航空領域堪稱革命性突破。Starlink真正改變了飛行的意義。」

飛馬精英航空灣流V配備Starlink Wi-Fi高速上網系統
飛馬精英航空灣流V配備Starlink Wi-Fi高速上網系統

憑借十幾架灣流公務機的機隊規模，飛馬精英航空持續鞏固其在高速機上網絡領域的領導地位。此次灣流GV的加入，再次印證該公司對創新、奢華、安全與舒適完美融合的承諾。

「乘客的安全與隱私始終是我們的首要任務，」飛馬精英航空總裁兼首席執行官Lina Tullberg表示，「真正的奢華，不僅體現在舒適與服務，更體現在每一個細節之中——讓乘客在全球任何地方都能無縫連接。我們將繼續在機隊中推廣Starlink技術，重新定義高端飛行體驗。」

客戶可通過訪問pegjet.com體驗飛馬精英航空搭載Starlink的頂級包機服務與世界級飛行體驗。飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）總部位於加州範奈斯（Van Nuys，隸屬於Prima Air集團，具備FAA Part 135運營認證，並榮獲ARGUS Platinum與Wyvern Wingman雙重安全資質。公司機隊包括兩架灣流G650ER、灣流G550、灣流GV、灣流GIVSP及龐巴迪環球5000（Global 5000）等多款遠程機型，並在洛杉磯、紐約、佛羅里達與香港設有運營基地。飛馬精英航空致力於為全球客戶提供安全、優雅、個性化的尊貴飛行體驗。

飛馬 加州 洛杉磯 香港

