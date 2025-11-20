幫您掌握健保知識 聯合健康保險「健保知識庫」中文系列 官方微信號、亞裔Youtube頻道强勢上線

聯合健康保險 歷史悠久誠信待客，是美國最大的健康保險公司之一。聯合健康保險注重美國亞裔健保 權益，為華人社區服務至今已超過30年，幫助民眾生活更健康。聯合健康保險持續為民眾提供豐富的養生和健康教育資訊及活動。

聯合健康保險提供多項計劃滿足全家人不同年齡和健康的需求。聯合健康保險團隊努力為您提供醫療健保資源，協助您做出最佳的健康護理選擇。

聯合健康保險用心確保廣大紅藍卡 受益人的利益和需求，在2026年及以後都將提供可獲得的醫療照護，可負擔的醫療費用，和以會員為中心的醫療體驗。從預防保健到慢性病管理，聯合健康保險優惠計劃旨在支持更好的醫療結果和更緊密連接的醫療體驗。聯合健康保險對品質的承諾在最近得到認可，榮獲《美國新聞與世界報道（US News & World Report）》評選的「2025年最佳紅藍卡優惠計劃保險公司」。

聯合健康保險，呵護您的健康！

「聯合健保」官方微信 號

聯合健康保險為了用您熟悉的語言及方式向您傳達醫療健保教育，創建了「聯合健保」官方微信號，努力幫助華人民眾更好的理解和使用醫療保健，幫助您和家人輕鬆明白多種健保計劃，包括紅藍卡計劃，快速掌握重要健保知識，以及就醫看診的要點。

聯合亞裔UHC AsianYoutube頻道

除了通過官方微信號，以圖文形式和廣大華人溝通，聯合健康保險更進一步為亞裔民衆創建了「UHC Asian」Youtube頻道，

以您熟悉的中文，爲您提供健康及保險相關的教育影像資源，幫助您生活更健康。聯合健康保險特別精心製作了生動易懂的「健保知識庫」中文教育系列短片，方便您隨時觀看，幫助您掌握更多健保知識，在進行醫療保健決策時更自信、更安心。歡迎掃描下方Youtube二維碼， 隨時觀看「健保知識庫」教育短片。

https://youtube.com/@uhcasian6638?si=EDprlUJuoKVmOYcn

聯合健康保險提供民眾和紅藍卡受益人高價值、便捷且多元的選擇，并以效果更好、品質更高的醫療照護，提高全民健康保障。

聯合健康保險2026年提供多種計劃，為保戶提供可靠的保障和福利，滿足不斷變化的需求。聯合健康保險滿足消費者不同的健康需求和預算，努力幫助計劃會員保持健康。

聯合健康保險提供能夠負擔的價格，獲得需要的醫療照護，不斷更新所提供的承保和服務，應對不斷上漲的醫療成本，並保留對保戶重要的福利，高品質的醫療照護，努力幫助人們獲得信心和支持，過上更健康的生活。

如您對健康保險有任何疑問，或想瞭解更多關於紅藍卡、雇主保險及適合不同年齡段和不同健康狀況的健保計劃資訊，可點擊「聯絡我們」，查找到您所在地區的中文聯絡方式。也歡迎您致電專業友好的聯合健康保險華語客服熱線或到訪我們的資訊中心。聯合華語專線：1-800-801-1900 TTY 711。聯合中文資訊網站:

https://www.uhcasian.com/zh/index

聯合健康集團（UnitedHealth Group）被《財富》雜誌評選為2025年「全球最受推崇公司」醫療保健領域（保險和管理式醫療）公司排行榜第一名。這是聯合健康集團連續第15年獲此殊榮，並在所有九項公司聲望的特徵排名上都列第一：創新、人員管理、企業資產使用、社會責任、管理質量、財務狀況、長期投資價值、產品和服務質量、和全球競爭力。

- 聯合健康集團被《財富》雜誌評選為2025年美國500強企業第三名。

聯合健康集團從1999年起，即被列入道瓊斯可持續發展世界指數（Dow Jones Sustainability World Index）和道瓊斯北美指數（Dow Jones North America Index）。

- 聯合健康基金會（United Health Foundation）是聯合健康集團旗下致力於改善健康和醫療保健的非營利性私有基金會。該基金會被美國衛生和公眾服務部的疾病預防和健康促進辦公室評為「2030 年健康人群項目冠軍」。該項目表彰那些努力幫助實現「2030年健康人群」願景和解決國家衛生優先事項（包括消除健康差距、實現健康平等）的公共和私有組織。

- 人權運動基金會（Human Rights Campaign Foundation）頒予聯合健康集團2023年企業平等指數（Corporate Equality Index）100%的頂級評分。

- 聯合健康集團被殘疾平等指數®（DEI）評為2023年殘疾包容度最佳企業之一。

- 聯合健康集團由健康商業集團（Business Group on Health）授予2023年「最佳僱主：健康卓越獎」。該獎項旨在表彰那些通過創新、包容性福利和舉措促進員工全面健康生活的公司。