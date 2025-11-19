琉璃工房迎接2026馬年 十二駿馬馳騁光影 典藏信念之光

我的頻道

洛杉磯訊

2026年，琉璃工房以「馬」為語言，於11月在全美推出八款馬年系列作品與四款品牌典藏，共十二件全新創作。這是繼1987年與2014年後的第三次馬年創作，以琉璃光影凝聚速度、力量與榮耀，展現品牌三十九年的藝術積累與文化精神。

八款馬年系列

馳騁光影，信念無疆

馬，不只是奔馳的形象，而是中國文化裡對速度與成功的無限嚮往，是力量與榮耀的寄託。此次的八款作品，以不同的動態與色彩，捕捉馳騁瞬間的永恆。

從《乘風躍起》的千里飛躍，到《如電，馳騁功成》的烈焰速度；從《如水，馳騁不息》的和合共進，到《勝勢奔騰》的熾烈榮耀；再到《超凡榮耀》的靈魂飛越，《光輝時刻》的昂揚不懼，《榮耀之巔》的龍馬合一，以及《高山遠矚》的登高望遠；八駿各自奔馳，卻共同構成了一首關於信念與榮光的生命樂章。每件作品都以琉璃脫蠟鑄造工藝捕捉瞬間的動感與永恆的情感。

四款品牌典藏

風火山氣，跨越時空

若八駿承載的是速度與榮耀的篇章，典藏系列則回應自然與心志的永恆。琉璃工房首次推出的品牌典藏系列，以「卓越」、「熾熱」、「信念」、「飛揚」為題，將自然的四大元素轉化為心志無垠的藝術語言。

風之馬迎風無懼，火之馬燃燒不息，山之馬立於巔峰，氣之馬扶搖而上——它們不僅是形體的雕塑，更是對生命、文化與自我追尋的回應。

典藏系列 全球限量百件，以極緻脫蠟鑄造工藝凝結而成。它標誌著琉璃工房近四十年的藝術積累與文化精神，並將品牌的雕塑語言推向新的高度。

藝術總監楊惠姍

楊惠姍以十二年的表演藝術經驗為基礎，將情感的張力轉化為雕塑語言。她曾說：「雕塑與表演，是同一件事」，是一種源自內心的情感外化與形式探索。這種感知經年累積，逐漸發展為楊惠姍的特殊雕塑風格。

三十九年來，琉璃工房面對未知的道路，始終選擇相信 ——

「堅信，不斷地創作有益人心的作品，不斷挑戰工藝極限，才能世代累積；

因為相信，我們一次又一次，讓不可能，化為可能。」

​​​​​​​​​​​​​—— 楊惠姍

信念，決定不凡

2026馬年系列，不僅是一組雕塑，更是一場信念的奔馳。

馬，不只是馬。它是黑夜裡的一道光，是靈魂深處對自由與榮耀的呼喚。

在琉璃的光影之間，

我們看見：勇者昂揚的姿態，文化積累的力量，

以及永不停息的生命之歌。

琉璃工房感恩回饋活動

感謝大家長期以來的支持與愛護，琉璃工房特於感恩節期間推出全新「馬」系列作品，並攜手Bloomingdale’s百貨公司 隆重登場！

活動期間推出 年度最大現金回饋：

凡單筆消費滿$100，即可獲得$25現金回饋券，可於下次購物時折抵使用，且 全館皆適用。

活動時間：11/18 – 11/30

活動地點：Bloomingdale’s South Coast Plaza, CA及Aventura, FL實體店與網路商店同步進行

網上選購：https://www.bloomingdales.com/shop/search?keyword=Liuli

更多詳情，請洽琉璃工房夥伴或致電909-274-8987，714-436-8888，

亦可造訪官方網站了解活動內容：www.liuliusa.com

