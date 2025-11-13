國泰銀行參與CFA Institute研究挑戰賽

我的頻道

洛杉磯訊

國泰銀行榮幸宣布參與特許金融分析師協會研究挑戰賽（CFA InstituteResearch Challenge）。該賽事是一項年度全球性競賽，旨在為大學生提供金融分析和職業道德方面的實踐指導和培訓。

「我們非常高興能夠參與這項研究挑戰賽，這體現了我們對年輕一代的承諾，以及我們對教育、職業發展和社區參與的支持，」國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明先生表示，「了解下一代金融領袖的視角也至關重要。」

這項研究挑戰賽將評估學生的分析、估值、報告撰寫和演示能力，讓他們在扮演研究分析師的過程中獲得寶貴的實務經驗。學生的書面報告和簡報將在本地進行評判，優勝者將晉級參加次區域比賽。這項流程包括區域半決賽、區域決賽，最終決出將於2026年5月舉行的全球總決賽的參賽隊伍。

各參賽隊伍將由當地主辦單位洛杉磯特許金融分析師協會（CFA Society Los Angeles）的成員和志願者分配研究對象公司，所有研究對象公司均為上市公司。主辦單位將根據這些公司的情況撰寫報告並進行展示。參賽的一大優勢在於有機會獲得關於研究對象公司的客觀研究。本月初，一支以國泰銀行為研究對象公司的學生團隊在國泰銀行總部與高管劉昌明先生和執行副總裁兼副首席財務官Albert J. Wang先生進行了一次信息交流會。

Albert J. Wang表示：被選為研究對象公司不僅為國泰銀行帶來了極高的認可度，也為學生們提供了一個分析真實金融機構的獨特機會。與這些才華橫溢、充滿抱負的專業人士交流是一次非常有益的經歷。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。 1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

保險 洛杉磯 香港 華裔

