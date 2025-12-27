洛杉磯車展11月21-30日10主題展區全面升級

洛杉磯 車展LA Auto Show（見圖），將於11月21日至30日在洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)盛大舉行，門票現已正式開賣。

今年洛杉磯車展規模創新高，十大主題展區全面升級，集結越野挑戰、電影名車、新能源車與 AI 智駕科技，展現汽車產業新趨勢。無論車迷、買家或家庭觀眾，皆不可錯過這場年度盛會。

擁有逾百年歷史的洛杉磯車展，一直是全球車壇展示創新與發表新車的重點舞台。多家國際品牌將齊聚現場，展出數百款最新燃油車、SUV與電動車，並開放試駕體驗，讓觀眾能親手感受、親身駕馭，盡情體驗汽車魅力。

主辦單位表示，2025年車展將融合新車、AI 科技、越野體驗與名人互動等多重元素，打造全方位沉浸式體驗，從「看車」、「試車」到「玩車」，帶來前所未有的娛樂與科技盛宴。

今年車展亮點搶先揭曉－車多、科技強、互動體驗全面升級，觀眾可在「歐試駕&體驗區」親自駕駛最新電動車、油電混合車與SUV，挑戰Clean Power Alliance跑道、室內EV賽道，或投入Jeep、Ford Bronco越野冒險。

「Creator Studio創作者工作室」融合潮流與創意，展現新世代汽車文化；「Showcase Hall」集結超跑 、改裝車與低底盤車，掀起視覺熱潮；「Hall of SPARQ」結合AI體驗、電影名車與名人互動，打造未來汽車文化一站式體驗；全新「OVRland Outpost」則以戶外越野與露營主題吸睛，成為硬派玩家必訪展區。

洛杉磯作為全球公認的「汽車文化首都」，車展也反映城市的多元樣貌。從日系改裝、美式肌肉車、低底盤車，到超跑與復古收藏車，應有盡有，彷彿把全年所有汽車活動濃縮進十天之內。

門票成人$25起，6歲以下兒童免費，還有家庭套票；購票官網：laautoshow.com/tickets（小圖掃碼）地點：1201 S Figueroa St., Los Angeles, CA 90015