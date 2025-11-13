新加坡惠華萬應止痛膏 推特強配方

新加坡 惠華萬應止痛膏 (見圖）特強配方新上市，是居家旅行必備良藥。

成立於1979年，近二十年來，美國蘇氏藥業有限公司一直通過向世界各地的客戶提供優質的東西方藥物，讓人們保持健康， 是美加總代理新加坡惠華萬應止痛膏。

新加坡惠華藥店於1950年成立，研發惠華萬應止痛膏是由始創人羅永才先生一個概念開始「痛楚可以簡單外塗的方式來有效減輕和舒緩」，繼由長子羅鈞源先生研發，集合中西名貴藥材，以科學新方法化煉成膏。這就是惠華藥店的第一個產品，於1970年惠華萬應止痛膏正式推出市場。

獲得新加坡金字品牌獎，惠華萬應止痛膏(70g+10g)採用特強配方新上市，增強了傳統萬應止痛膏的功效，專為緩解身體不適及疼痛而生。滲透力強，藥力直達患處根源。緩解腰酸背痛、消腫止痛、肌肉疲勞、皮膚發癢、蚊蟲咬傷、頭痛、背痛、頸背酸痛、扭傷、傷風感冒、牙痛。除保留傳統功效外，有效對抗肩胛勞損，改善腰背僵硬，對付關節 痛，舒緩肌肉疲勞、除風祛濕，更能緩解外感風寒引致的偏頭痛、鼻塞，舟車暈浪等不適。新加坡惠華萬應止痛膏品質，功效卓越，居家旅行必備良藥。

