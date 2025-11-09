我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

搶攻連假商機！雄獅北美推雙十一優惠 現折USD 81

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
雄獅旅遊雙11登場，11/13~11/15下單每人折美金81，推薦東南亞旅遊（圖／雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊雙11登場，11/13~11/15下單每人折美金81，推薦東南亞旅遊（圖／雄獅旅遊提供）

美國汽車協會（AAA）指出，去年感恩節期間全美約有近8,000萬人出遊；航空分析公司Cirium最新數據顯示，今年感恩節與耶誕節假期的航班預訂量再增近一成，顯示北美旅遊需求持續升溫。雄獅旅遊看準節慶商機，推出「雙11年度購物節」優惠，11月11日至13日期間報名並付訂指定行程，每人可享現折81美元，帶動年底旅遊旺季熱潮。

雄獅旅遊觀察，北美華人最受歡迎的旅遊地依序為東北亞、東南亞及歐洲，其中以台灣環島行程表現最亮眼。

雄獅旅遊搭配雙十一活動，推出以下「旅遊攻略推薦」。「經典台灣環島8日」每人USD 1,199起，行程從日月潭出發，登阿里山賞日出，漫遊池上伯朗大道並搭藍皮「解憂號」列車沿太平洋岸線前行，途中探訪台南古城、品嚐在地美食與國宴料理，融合原民文化體驗，深度感受寶島山海風光與人文魅力。

日韓與越南同樣是北美華人熱愛的旅遊地。其中日本推薦「三零深度北海道8日」，每人USD 1,890起，走訪知床半島、阿寒湖、旭山動物園等經典景點，體驗阿伊努文化與砂湯溫泉，全程零購物、零自費、零自理餐。韓國「深度全覽8日」串聯首爾、南怡島、釜山、慶州等人氣景點，感受韓式時尚與千年古都風情；「越南北越9日」每人USD 1,550起，結合沙壩高山與下龍灣美景，登番西邦峰、健行Lao Chai至Ta Van，並搭乘「女皇號」遊船探索世界遺產，全程不進購物站。

想深度體驗歐洲文化者，推薦「特選義大利10日」，從米蘭出發暢遊威尼斯、佛羅倫斯與羅馬，搭乘「法拉利高鐵」穿越南北，走訪天空之城、貢多拉體驗與梵蒂岡教皇國，結合文化古蹟、小鎮風情與道地美食。另有「經典摩洛哥11日」行程，從卡薩布蘭卡出發，探訪馬拉喀什、費斯古城與馬邱黑花園，涵蓋六大世界遺產並入住五星精品飯店，展開獨特北非之旅。

想了解更多可至雄獅北美官方網站：www.liontravel.us；臉書 www.facebook.com/usliontravel；Instagram：www.instagram.com/liontravel.us；LINE@：https://lin.ee/awuqxEp；微信號：uslionlax；電話 626-569-9238；地址：9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte。

越南 華人 世界遺產 感恩節 義大利

上一則

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

下一則

華人高端定制遊細節驚人 從導遊面相到真皮車座都要挑

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30