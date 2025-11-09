搶攻連假商機！雄獅北美推雙十一優惠 現折USD 81

雄獅旅遊雙11登場，11/13~11/15下單每人折美金81，推薦東南亞旅遊（圖／雄獅旅遊提供）

美國汽車協會（AAA）指出，去年感恩節 期間全美約有近8,000萬人出遊；航空分析公司Cirium最新數據顯示，今年感恩節與耶誕節假期的航班預訂量再增近一成，顯示北美旅遊需求持續升溫。雄獅旅遊看準節慶商機，推出「雙11年度購物節」優惠，11月11日至13日期間報名並付訂指定行程，每人可享現折81美元，帶動年底旅遊旺季熱潮。

雄獅旅遊觀察，北美華人 最受歡迎的旅遊地依序為東北亞、東南亞及歐洲，其中以台灣環島行程表現最亮眼。

雄獅旅遊搭配雙十一活動，推出以下「旅遊攻略推薦」。「經典台灣環島8日」每人USD 1,199起，行程從日月潭出發，登阿里山賞日出，漫遊池上伯朗大道並搭藍皮「解憂號」列車沿太平洋岸線前行，途中探訪台南古城、品嚐在地美食與國宴料理，融合原民文化體驗，深度感受寶島山海風光與人文魅力。

日韓與越南 同樣是北美華人熱愛的旅遊地。其中日本推薦「三零深度北海道8日」，每人USD 1,890起，走訪知床半島、阿寒湖、旭山動物園等經典景點，體驗阿伊努文化與砂湯溫泉，全程零購物、零自費、零自理餐。韓國「深度全覽8日」串聯首爾、南怡島、釜山、慶州等人氣景點，感受韓式時尚與千年古都風情；「越南北越9日」每人USD 1,550起，結合沙壩高山與下龍灣美景，登番西邦峰、健行Lao Chai至Ta Van，並搭乘「女皇號」遊船探索世界遺產 ，全程不進購物站。

想深度體驗歐洲文化者，推薦「特選義大利 10日」，從米蘭出發暢遊威尼斯、佛羅倫斯與羅馬，搭乘「法拉利高鐵」穿越南北，走訪天空之城、貢多拉體驗與梵蒂岡教皇國，結合文化古蹟、小鎮風情與道地美食。另有「經典摩洛哥11日」行程，從卡薩布蘭卡出發，探訪馬拉喀什、費斯古城與馬邱黑花園，涵蓋六大世界遺產並入住五星精品飯店，展開獨特北非之旅。

想了解更多可至雄獅北美官方網站：www.liontravel.us；臉書 www.facebook.com/usliontravel；Instagram：www.instagram.com/liontravel.us；LINE@：https://lin.ee/awuqxEp；微信號：uslionlax；電話 626-569-9238；地址：9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte。