暢小平婚姻介紹中心 15日週六晚7時舉辦感恩節火雞自助餐舞會

洛杉磯訊

即將來臨的感恩節，有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於15日週六晚7時開始，舉辦一場豪華盛大的感恩節火雞自助餐舞會，晚餐有火雞大餐buffet。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801， 門票50元。前15名女生30元，需預先報名。有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了豪華盛大的感恩節速配大會，Ballroom Room內有大舞池，提供感恩火雞自助餐絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。晚上7點至8點速配活動，8點晚餐及舞會至午夜。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的女士之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

