暢小平婚介中心 6/28夏威夷之夜單身派對

Cindy's Singles暢小平中美婚姻介紹中心成立已有40年，深受社區民眾肯定與支持。將於本月28日（週六）晚間7時，在Almansor Court Ballroom舉辦「夏威夷之夜」單身派對。

活動以溫馨歡樂的氛圍為主軸，不僅充滿娛樂性，也是1個認識來自各地新朋友的好機會。當天前15位報名的女性可享半價優惠，每位20元。

此次活動由Cindy's Singles用心策劃，旨在促進南加州 、聖地牙哥及拉斯維加斯等地中美單身人士的交流與互動。身為經營40年的婚介中心，Cindy's Singles以誠信與專業深獲會員信賴，持續為單身族群打造高品質的交友平台。此次舉辦的大型餐舞會，將提供1個溫馨且愉快的共聚時光。

活動當晚會場特別佈置成充滿浪漫氣息的豪華舞廳，晚間7時至8時開放卡拉OK，8時供應晚餐，隨後舞會將持續至凌晨12時。現場設有大型舞池與燈光效果，營造自然熱鬧的氛圍，參加者可在輕鬆中認識來自不同地區的中美單身朋友。活動費用每人40元。

餐舞會地點位於Almansor Court，地址為700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。如需報名或了解更多詳情，可電Cindy's Singles暢小平中美婚姻介紹中心：818-355-0318。地址為245 E. Main St., #105, Alhambra, CA 91801，亦可透過微信 搜尋「Cindy's Singles」或瀏覽網站：www.Cindys-Singles.com。