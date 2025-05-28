我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

KUDOS演講辯論學校創校16年 夏令營報名優惠

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

創下美國紀錄，贏得連續五屆全國傑出演講辯論學校前五名的Kudos青少年領袖培訓專校，慶祝創校16週年，今夏推陳出新在兩校區端出「2025領袖才能夏令營—推理、求知、好奇」（見圖）上選課程，協助一至八年級的孩子大開眼界，提升程度與思考力、表達力，度過一個充實又全新經驗的暑假。

Kudos專校校長Laura Lin指出，周末夏令營將於六月七日至七月二十日，在聖瑪利諾核桃2個校區，以每堂課三小時、六個周末為一至八年級的同學進行密集演講及辯論課程，外加7月份一個週末，兩整天為六至十二年級學生設計的「明辨性邏輯思考」密集訓練營。報名一班，第二班半價，是夏令營才有的大優惠。

兩校區的周末夏令營包括：一至二年級口語表達訓練營，以及戲劇和說故事小高手。三至五年級即席演說與兒童超人英雄故事演繹，以及史坦福即席辯論及邏輯訓練營，培養「想得清楚、說得明白」的能力，例如從最簡單的邏輯，每週至少接觸五十個題目，學會演講與辯論的規則，並反應敏捷。六至十年級即席時事演說訓練營及模擬聯合國(MUN)辯論訓練營，提升眼界、了解當前時事，討論共同面對的八大議題（地球暖化、傳染病、人工智慧、移民政策、地緣政治等）。

在聖瑪利諾校區，另開周間暑期學校，從六月二日至八月八日，共十週，每週一至五，全天上課。上午九時至中午十二時進行各年級英文和數學預習先修課程，下午二至四時則每天一主題，進行五天主要領袖才能課程：演講及辯論、時事論壇、創意閱讀寫作、益智桌遊等新鮮又全面提升生活體驗的課程。下午四至五時半則進行閱讀、看音樂劇、科學實驗等輕鬆學習項目。

家長最早可以在八點就送孩子來上課，早上學科與下午所有領袖才能課，均不另收費，父母也可放心度暑假。林校長說，周間和周末所聘請的教師都是美籍教師，就是這些老師與教練在過去十六年讓Kudos連續五年獲得全美前五名演講辯論傑出學校獎的殊榮。

San Marino周末夏令營和周間暑期學校報名電話：626-286-6889，地址2118 Huntington Dr, San Marino。Walnut周末夏令營報名電話：626-955-2066，地址346 N. Lemon Ave., Walnut。名額有限請家長盡早報名，可上網下載報名表：www.KudosEducation.com。

聖瑪利諾 核桃 聯合國

上一則

收到罰單免驚 專家教戰應對

下一則

搬家10次無處落腳 野火災民難尋住處

延伸閱讀

新州城大併入肯大 改名肯恩澤西城市大學

新州城大併入肯大 改名肯恩澤西城市大學
中國尋根夏令營開跑 全美200華生參與

中國尋根夏令營開跑 全美200華生參與
威大暑期財務規劃夏令營FPA開始報名 協助高中生找尋未來的大學定向和職場發展

威大暑期財務規劃夏令營FPA開始報名 協助高中生找尋未來的大學定向和職場發展
北加中文學校聯合會 辦6天中華文化「小主播夏令營」

北加中文學校聯合會 辦6天中華文化「小主播夏令營」
KUDOS 演講辯論專校 歡慶16週年! 領袖夏令營 報名一科， 第二科半價

KUDOS 演講辯論專校 歡慶16週年! 領袖夏令營 報名一科， 第二科半價
北加州TCML Google科技專班夏令營 首堂體驗台灣小吃

北加州TCML Google科技專班夏令營 首堂體驗台灣小吃

熱門新聞

張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬