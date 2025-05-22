KUDOS 演講辯論專校 歡慶16週年! 領袖夏令營 報名一科， 第二科半價

創下美國紀錄，贏得連續五屆全國傑出演講辯論學校前五名的 Kudos 青少年領袖培訓專校，慶祝創校16週年，今夏推陳出新在兩校區端出「2025 領袖才能夏令營 — 推理、求知、好奇」上選課程，協助一至八年級的孩子大開眼界，提升程度與思考力、表達力，度過一個充實又全新經驗的暑假。歡迎家長即早報名。洽詢及報名專線：626-286-6889 或 626-955-2066。

Kudos 專校校長 Laura Lin 指出，周末夏令營將於六月七日至七月二十日，在聖瑪利諾 、核桃 2 個校區，以每堂課三小時、六個周末為一至八年級的同學進行密集演講及辯論課程，外加 7月份一個週末，兩整天為六至十二年級學生設計的「明辨性邏輯思考」密集訓練營。報名一班，第二班半價，是夏令營才有的大優惠。

兩校區的周末夏令營包括：一至二年級則有口語表達訓練營，以及戲劇和說故事小高手。三至五年級即席演說與兒童超人英雄故事演繹，以及史坦福即席辯論及邏輯訓練營，培養「想得清楚、說得明白」的能力，例如從最簡單的邏輯，每週至少接觸五十個題目，絕對學會演講與辯論的規則，並反應敏捷。六至十年級即席時事演說訓練營及模擬聯合國 （MUN）辯論訓練營，提升眼界、了解當前時事，討論共同面對的八大議題（地球暖化、傳染病、人工智慧 、移民 政策、地緣政治等）。

在聖瑪利諾校區，另開周間暑期學校，從六月二日至八月八日，共十週，每週一至五，全天上課。上午九時至中午十二時進行各年級英文和數學預習先修課程，下午二至四時則每天一主題，進行五天主要領袖才能課程：演講及辯論、時事論壇、創意閱讀寫作、益智桌遊等新鮮又全面提升生活體驗的課程。下午四至五時半則進行閱讀、看音樂劇、科學實驗等輕鬆學習項目。

家長最早可以在八點就送孩子來上課，早上學科與下午所有領袖才能課，均不另收費，父母也可放心度暑假。林校長說，周間和周末所聘請的教師都是首屈一指的美籍教師，就是這些老師與教練在過去十六年讓 Kudos 連續五年獲得全美前五名演講辯論傑出學校獎的殊榮。讓孩子快速活躍的暑期學習，為中小學生打開另一個扇門。

San Marino 周末夏令營和周間暑期學校報名電話：626-286-6889 , 地址 2118 Huntington Dr, San Marino Walnut 周末夏令營報名電話: 626-955-2066，地址 346 N. Lemon Ave., Walnut。名額有限請家長盡早報名，可上網下載報名表： www.KudosEducation.com 。