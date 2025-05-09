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佳沛寶石紅奇異果 西岸零售試點3周

洛杉磯訊
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佳沛(Zespri)經過十年研發推出全新品種「寶石紅奇異果」（見圖）帶來獨特風味體驗，擁有天然的甜美莓果口感，與陽光金果奇異果形成明顯區隔。寶紅石奇異果富含抗氧化物，包括維生素C以及花青素等植化素，正是賦予其鮮豔紅色外觀的關鍵成分。

佳沛美國亞裔市場總監John Kang表示，新口味品種「寶石紅奇異果」充滿期待，將在西岸零售商啟動為期三週的試點計畫，這段試營運期將協助佳沛收集關鍵市場反饋、優化物流流程並強化後續支援，以準備擴大至全國推廣。消費者可以盡情品嘗佳沛甜美可口的陽光金果奇異果、綠奇異果，以及限時推出的寶石紅奇異果，每一款都擁有獨特的風味特色。

佳沛北美總經理LaMothe表示，2025-26年度的收成預計將超過兩億箱，涵蓋各品種並銷往全球，則穩坐奇異果品類銷售冠軍，銷量是第二大品牌的五倍以上。上一季佳沛推出的奇異果兄弟首次登場，取得亮眼成果，不僅超越了關鍵指標目標與互動標準，更證明了角色的力量，成功拉近與消費者的距離。

上個銷售季，佳沛於全美出貨超過五萬套陳列單位，平均銷售提升110%。此外，佳沛品牌陽光金果奇異果與綠奇異果同時陳列銷售額比其他綠奇異果品牌高出32%。過去一年間在美國的銷售額成長42%，銷售量成長了36%。

零售商可透過與帳戶代表聯繫，推出量身訂製的行銷方案。更多資訊可到Zespri.com/en.US了解。S了解。

奇異果 零售商 亞裔

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