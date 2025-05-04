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韓美博愛牙科舉辦「5/20愛心護齒日」限時特惠

洛杉磯訊
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為提倡民眾關注口腔健康並響應「5/20我愛你」節日精神，韓美博愛牙科（Wonderful Dental Group）舉辦「愛心護齒日」限時特惠活動，推出多項口腔護理與美容項目，優惠價格僅需520元，更可轉贈親友，共享健康與關愛。

本次活動涵蓋潔牙、美白、牙齒矯正、牙齒貼片、牙冠安裝、植牙等服務，並提供多種計劃選擇，適合不同族群需求。A計劃提供免費牙齒全面檢查與3D彩色X光掃描；B計劃除牙齒清潔與美白外，雙人同行還可獲贈除皺或水光針療程；C計劃則針對母女同行設計，提供潔牙與智齒拔除選項，並贈送護理禮包。

韓美博愛牙科由中美資深牙醫師共同創辦，位於洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia），深受華人社區信賴。診所配備先進醫療設備，包括FDA認證的3D X光彩色影像儀、電腦口掃儀、冷光美白設備及數位牙齒矯正系統，提供安全、無痛、可視化的診療過程，實現「科學看牙、無痛治療」的理念。

診所採用雙語服務，從預約、候診到診療、復診皆有專業諮詢師與助理全程協助，致力於提供舒適安心的一站式看牙體驗。

活動當天亦開放「愛TA轉贈卡」，可作為健康禮物轉送親友，並設有雙人同行禮遇，贈送大禮包、術後評估及冷光美白1次，幫助牙齒提亮2至3階，療程由專業醫師全程操作，安全不傷琺瑯質。

即日起開放預約，電話626-800-8524或626-677-0588。地址：1245 W Huntington Dr, Unit 212, Arcadia, CA 91007。營業時間：週二至週六上午10點至晚上6點。

亞凱迪亞 洛杉磯 華人 FDA

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