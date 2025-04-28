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金曜國際-洛杉磯和紐約聯動 開幕盛典

洛杉磯訊

4月28日，金曜國際位於洛杉磯核桃市公司，成功舉辦了「2025年洛杉磯-紐約聯動開幕啟動儀式」盛典。吸引了來自各界知名人士的及不同領域的合作夥伴及業專家齊聚一堂，共同見證重要里程碑。

左起，主持人欣欣，韓裔音樂人金世晃，好萊塢演員Marina Kufa，知名電視雙...
左起，主持人欣欣，韓裔音樂人金世晃，好萊塢演員Marina Kufa，知名電視雙語主持周正，金曜國際集團主席Patrick Yip，董事長陳玉鑫，好萊塢影視歌明星Grace Field

本次盛典星光燦爛，邀請多位國際級嘉賓出席，包括好萊塢知名雙語主持人周正、美國韓裔音樂人金世晃（Sehwang Kim）、好萊塢影視歌三棲明星Grace Field，電視主持與演員Marina Kufa。周正，Grace Field，欣欣等三人擔任活動主持，為開幕式注入濃厚的國際藝術與文化氛圍。

金曜國際主席Patrick Yip，董事長陳玉鑫
金曜國際主席Patrick Yip，董事長陳玉鑫

金曜國際集團主席，CFO Patrick Yip(葉為民)， 董事長兼CEO陳玉鑫（Gene Chen），開幕儀式上表示，企業未來的發展策略及重要業務佈局，將在古董收藏，影視藝術，跨境電商，太陽能板等產業持續深耕，創新升級的堅定決心。並分享了對產業趨勢的洞察，並闡述了企業在產品創新、市場拓展、品牌建立等多方面的策略規劃。

左起，三位主持人Grace Field，周正，欣欣
左起，三位主持人Grace Field，周正，欣欣

作為本次聯動啟動儀式的客座嘉賓主持，好萊塢知名電視主持周正和好萊塢知名影視歌三棲明星Grace Field ，為金曜國際在洛杉磯和紐約聯動2025連線開幕典禮盛典帶來精彩紛呈國際藝術文化氛圍。

COO營運總裁紐約王健和劉明培訓總裁兼商學院院長表示：2025年對我們來說是極具意義的一年。面對全球化的新機遇與挑戰，金曜國際將繼續以創新為核心驅動力，強化國際化佈局，不斷為客戶、合作夥伴和社會創造更大價值。

開幕聯動啟動儀式的高潮迭起，洛杉磯和紐約高層主管代表共同按下啟動按鈕，線上線下同步啟動。金曜國際期待未來與更多產業夥伴攜手合作，共同開啟更廣闊的發展藍圖。

好萊塢 洛杉磯 韓裔 核桃 電商

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