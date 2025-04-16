心血通、益腦靈護腦強心 貝佳天然藥業多項優惠中

貝佳天然藥業美國專利產品「心血通」和「益腦靈」

健康新概念「心腦連接」，美國心臟協會(AHA)指出，吸煙、喜食動物脂肪以及缺乏運動等因素，使心臟病 和腦中風 成為亞裔 第一大殺手。為呵護心腦健康，預防心臟病和腦中風，可以從「心腦連結」這健康新概念入手。

貝佳天然藥業表示，什麼是「心腦連接」？心臟與大腦相互合作，確保身體的正常運作，這種聯繫被稱為「心腦連接」，其核心在於穩定的血液流動。血液將氧氣和營養輸送到大腦，同時清除體內廢物。

美國專利產品「心血通VigorHeart」結合多種強效成分，有助心臟健康。主要成分諾特金參提取物(Notoginseng Extract)促進血液循環和減少炎症，改善心臟功能。另一成分丹參提取物有助血管健康，增強循環功能。還含有輔酶CoQ10這一超強抗氧化劑，能在心臟細胞內產生能量。

美國專利產品「益腦靈VitaBrain」富含多種有助大腦健康的成分。膽鹼(Choline)和磷脂酰絲胺酸支持神經遞質功能，確保信號在大腦中順暢傳遞。銀杏提取物(Ginkgo)和迷迭香提取物強效抗氧化，保護腦細胞。蛇足石杉提取物(Huperzia Serrata)支持記憶力和思維清晰度，對保持頭腦敏銳尤為重要。再加上L-谷氨酰胺和積雪草提取物等成分的共同作用，有助認知、記憶和神經保護。

「心血通」買5送2一療程，買10送5兩療程，幫助三降一升，有效降低甘油三酯、壞膽固醇、血壓，升高好膽固醇。可強健心肌、改善心肌缺血缺氧。

「益腦靈」買5送2一療程，買10送5兩療程，可預防老年癡呆、抵禦中老年癡呆階段性惡化、認知障礙。

貝佳天然藥業所有產品符合美國GMP標準、FDA規範，可惠顧各地參茸藥行，或登入www.1688best.com查詢詳情及購買，北美免費電話1-888-902-1688或909-839-2880。