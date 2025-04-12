現代汽車榮獲五項IIHS最佳安全首選+殊榮

現代汽車的五款車型榮獲美國公路安全保險 協會(IIHS)所頒發的最佳安全首選+(TSP+)大獎。2025年IONIQ 5（見圖）、IONIQ 6、Kona（汽油版本）、Tucson與Tucson Hybrid，以及Santa Fe與Santa Fe Hybrid（於2024年11月後製造版本）均獲得IIHS最高安全評級TSP+。IIHS的TSP和TSP+獎項旨在表彰各個車輛類別中安全性最高的車款。

2025年的IIHS測試標準對第二排乘客的安全要求更加嚴格。評選車輛必須在更新後的測試中獲得可接受的評級才有資格獲得TSP獎項，而要獲得TSP+獎項，評選車輛則須要獲得良好的評級。

北美現代汽車首席安全官Cole Stutz表示，現代汽車深知藉由整個車輛的科技進步來保障所有乘客安全的重要性。憑藉SmartSense尖端安全和連接功能，結合先進安全帶技術和其他安全創新，為乘客提供更好的安全功能，像是後座乘客警報和額外的後座側面安全氣囊。

要獲得TSP和TSP+的殊榮，評選車輛必須在重疊正面碰撞測試和更新過的側面碰撞測試中獲得良好評級，並在衡量白天和夜間性能的預防行人正面碰撞評估中獲得可接受或是良好的評級。所有車輛配置均必須配備可接受或良好評級的頭燈。請至IIHS.org查詢更多獎項評估標準的信息。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車 ，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。