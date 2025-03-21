最新大學招生趨勢 4/12（周六） 多位專家講解 席位有限 現在註冊報名

世界日報 「2025春季線上升學 規劃講座」將於4月12日（周六）下午1點起，通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的線上註冊連結在這裡。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。近期熱點的升學信息都可以在當天的線上講座中得到專家解答。當天下午有Dr. Simon Chan 陳肇新醫學博士等專家帶來中文演講「BS/MD連讀 ̶̶醫學院提前錄取：是成為醫生的最佳保證」；Admission Masters President Jenny Wheatley 帶來英文講座「2025 College Admissions Results: Trends and Strategies for Admissions」以及Elite Prep聖荷西 分校主任&資深教育升學顧問帶來演講「UC申請全攻略：2025華人 家庭必懂的申請技巧與誤區」。

如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。