通暢型Lotus智能馬桶 世報讀者享20元優惠4.15截止

智能馬桶逐漸成為現代家庭衛浴的標準配備。除了常見的溫水清洗、暖風烘乾、自動除臭等功能外，近年來，具備通便功能的Lotus智能馬桶更受到了廣泛使用。這項功能不僅為使用者帶來了更舒適的體驗，還在健康管理方面發揮了重要作用。即日起世界日報 讀者購買通暢型系列，可享額外20元優惠，4月15日截止。

通便功能是透過Lotus獨有的專利噴頭設計（見圖），利用溫和的通暢水流刺激肛門周圍的肌肉，促進腸道蠕動，幫助緩解便秘問題。與傳統方法相比，這種物理刺激更加溫和且無副作用，特別適合長期受便秘困擾的人。此外，通便功能的水溫和水壓可根據個人需求進行調節。

對於老年人、孕婦以及術後復健者等族群，通便功能尤其重要。隨著年齡增長，老年人的腸道功能逐漸減弱，便秘問題更普遍；而孕婦由於身體變化，也常面臨排便困難。Lotus智能馬桶的通便功能為他們提供了一個便利、私密的解決方案，無需依賴藥物或外部幫助，即可在家中輕鬆解決便秘問題。

除了緩解便秘，通便功能也有助於預防痔瘡等肛門腸道疾病。溫水沖洗不僅能清潔肛門區域，還能促進局部血液循環，減少發炎和不適感。長期使用此功能，可有效改善腸道健康。

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