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美國聯合諮詢服務 解說進口化肥、泳池液氯、消毒噴劑法規

洛杉磯訊
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美國聯合諮詢服務公司華丹尼Daniel Hue，從事FDA、USDA、US Customs諮詢多年，成功案例無數。
美國聯合諮詢服務公司華丹尼Daniel Hue，從事FDA、USDA、US Customs諮詢多年，成功案例無數。

美國聯合諮詢服務公司華丹尼，接到許多業者電話及郵件諮詢有關合法進口有機化肥(Organic Fertilizer)，游泳池液氯(Swimming Pool Liquid Chlorine)和消毒噴霧劑(Disinfectant Spray)。

美國環境保護署，簡稱EPA (Environmental Protection Agency)是美國政府的一個獨立機構，開展環境評估、研究和教育。它有責任與州、部落和地方政府協商，維護和執行各種環境法規定的國家標準，執法權力包括罰款、制裁和其他措施。

首先，化肥，包括有機化肥生產、進口屬EPA監管。國外生產商或美國進口商作為申請人(Applicant)需提交EPA表格3540-1所需的數據。將產品市場標籤的圖像上傳到ACE的文檔圖像系統(DIS)，並以電子或書麵形式向海關及邊境保護局(CBP)提交認證。如果計劃進口含有微生物成分的肥料，聯繫美國農業部(USDA)的害蟲(PEST)許可人員， 動植物健康檢查服務處(APHIS)可授權或拒絕植物生長促進劑或土壤改良劑的進口。同時以電子或書面形式向海關及邊境保護局提交認證文件。

其次，要將游泳池液氯進口到美國，必須遵守《有毒物質管制法案》 (TSCA)，其中包括：獲得認證，必須證明氯符合TSCA規定。以電子方式或書麵形式向海關及邊境保護局提交此證明。提交EPA表格3540-1，上傳產品標籤圖像。其他TSCA要求：所有化學品在進入美國之前都必須列入TSCA清單。

最後，消毒噴霧劑，不適用人類及動物（FDA監管），產品如LYSOL DISINFECTANT SPRAY的生產商需要註冊EPA成為農藥(PESTICIDES)生產企業。產品也需註冊EPA，包括配製、包裝、重新包裝、貼標籤和重新貼標籤。任何這些行為都要求你獲得公司編號、完成一次性註冊流程並每年報告生產上活動，進口商或進口商代理人必須將核准的表格提交給海關和邊境保護局。

華丹尼Daniel Hue，從事FDA、USDA、US Customs諮詢多年，成功案例無數。有關更多EPA管制上述產品的繁瑣法規與細節，可洽United Consulting Services公司，諮詢免費。

美國聯合諮詢服務公司地址，11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733，電話626-234-9468，電郵[email protected]網址https://www.ucs.la，微信號：danielh73。

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