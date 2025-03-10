歌手黃凱芹（Chris Wong）演唱會- 2025年4月12日 震撼登台金泉賭場渡假村酒店

華語樂壇殿堂級歌手黃凱芹（Chris Wong）將於2025年4月12日星期六在金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）的特別活動中心（Special Events Center）帶來一場震撼人心的音樂盛宴。這場演唱會將於晚上8點準時開場，門票於1月3日星期五正式開售。觀眾可親臨Fantasy Springs售票處購票，或致電（760）342-5000，亦可透過官網FantasySpringsResort.com進行線上訂票，搶先預定這場不容錯過的精彩演出。

2006年，他與香港 管弦樂團攜手合作，舉辦了膾炙人口的《一夜情弦》演唱會。2008年，他在加拿大 發行專輯《旅情》，並將該專輯進行慈善拍賣 ，展現其對公益事業的支持與關懷。同年，《黃凱芹好好的演唱會》在香港國際展貿中心盛大舉行，吸引了無數樂迷共襄盛舉。此外，他還推出了個人專輯《分別》，其中收錄了膾炙人口的歌曲《原來如此》和《好好的》，進一步奠定了他在華語樂壇的經典地位。

這位屢獲殊榮的藝術家，憑藉其超過二十年的輝煌職業生涯，以深情的故事敘述和獨特的音樂風格聞名於世。他巧妙地將傳統華語音樂與當代流行及R&B元素融為一體，創造出令人難以忘懷的聽覺盛宴，廣受全球樂迷推崇。他曾多次榮膺「最佳男歌手」及「年度專輯」等重量級大獎，進一步奠定了他在亞洲樂壇的崇高地位，成為樂迷心中無法取代的經典歌手。

2022年，黃凱芹正式啟動了《細聽‧黃凱芹》35週年演唱會，以紀念他輝煌的音樂旅程。這場演唱會在2023年和2024年間於中國內地多個城市展開巡演，包括廣州、佛山、成都等地，所到之處座無虛席，場場爆滿，再度掀起樂迷對其經典作品的熱烈迴響與共鳴。

粉絲們可以期待一個充滿音樂魔力的夜晚，黃凱芹將深情演繹他的經典金曲，包括膾炙人口的《情深緣淺》和《傷感的戀人》，以及他最新專輯《揮不去的情感》中的精選曲目。

金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）宛如沙漠中的一片綠洲，曾榮獲《Casino Player》雜誌頒發的30項「最佳博彩」獎項，彰顯其卓越品質與服務。這裡提供超過1,800台最受歡迎的老虎機、世界級的賭桌遊戲、精彩絕倫的娛樂表演、豪華舒適的酒店住宿、多樣化的餐飲選擇，以及風景如畫的Eagle Falls高爾夫球場，致力於為賓客及社區提供超乎期待的完美體驗。金泉賭場渡假村酒店由卡巴松卡惠拉印第安部落（Cabazon Band of Cahuilla Indians）私人營運。欲瞭解更多資訊，請致電免費專線（800）827-2946，或瀏覽www.FantasySpringsResort.com。此外，歡迎關注Fantasy Springs的Facebook與Twitter（@fantasysprings），隨時掌握最新動態與優惠活動。