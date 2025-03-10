我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高壓氧艙爆炸燒死5歲童 密州診所4人被控罪

聯邦砍了哥大4億撥款後 再終止232項醫學研究金援

歌手黃凱芹（Chris Wong）演唱會- 2025年4月12日 震撼登台金泉賭場渡假村酒店

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

華語樂壇殿堂級歌手黃凱芹（Chris Wong）將於2025年4月12日星期六在金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）的特別活動中心（Special Events Center）帶來一場震撼人心的音樂盛宴。這場演唱會將於晚上8點準時開場，門票於1月3日星期五正式開售。觀眾可親臨Fantasy Springs售票處購票，或致電（760）342-5000，亦可透過官網FantasySpringsResort.com進行線上訂票，搶先預定這場不容錯過的精彩演出。

2006年，他與香港管弦樂團攜手合作，舉辦了膾炙人口的《一夜情弦》演唱會。2008年，他在加拿大發行專輯《旅情》，並將該專輯進行慈善拍賣，展現其對公益事業的支持與關懷。同年，《黃凱芹好好的演唱會》在香港國際展貿中心盛大舉行，吸引了無數樂迷共襄盛舉。此外，他還推出了個人專輯《分別》，其中收錄了膾炙人口的歌曲《原來如此》和《好好的》，進一步奠定了他在華語樂壇的經典地位。

這位屢獲殊榮的藝術家，憑藉其超過二十年的輝煌職業生涯，以深情的故事敘述和獨特的音樂風格聞名於世。他巧妙地將傳統華語音樂與當代流行及R&B元素融為一體，創造出令人難以忘懷的聽覺盛宴，廣受全球樂迷推崇。他曾多次榮膺「最佳男歌手」及「年度專輯」等重量級大獎，進一步奠定了他在亞洲樂壇的崇高地位，成為樂迷心中無法取代的經典歌手。

2022年，黃凱芹正式啟動了《細聽‧黃凱芹》35週年演唱會，以紀念他輝煌的音樂旅程。這場演唱會在2023年和2024年間於中國內地多個城市展開巡演，包括廣州、佛山、成都等地，所到之處座無虛席，場場爆滿，再度掀起樂迷對其經典作品的熱烈迴響與共鳴。

粉絲們可以期待一個充滿音樂魔力的夜晚，黃凱芹將深情演繹他的經典金曲，包括膾炙人口的《情深緣淺》和《傷感的戀人》，以及他最新專輯《揮不去的情感》中的精選曲目。

金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）宛如沙漠中的一片綠洲，曾榮獲《Casino Player》雜誌頒發的30項「最佳博彩」獎項，彰顯其卓越品質與服務。這裡提供超過1,800台最受歡迎的老虎機、世界級的賭桌遊戲、精彩絕倫的娛樂表演、豪華舒適的酒店住宿、多樣化的餐飲選擇，以及風景如畫的Eagle Falls高爾夫球場，致力於為賓客及社區提供超乎期待的完美體驗。金泉賭場渡假村酒店由卡巴松卡惠拉印第安部落（Cabazon Band of Cahuilla Indians）私人營運。欲瞭解更多資訊，請致電免費專線（800）827-2946，或瀏覽www.FantasySpringsResort.com。此外，歡迎關注Fantasy Springs的Facebook與Twitter（@fantasysprings），隨時掌握最新動態與優惠活動。

香港 加拿大 拍賣

上一則

人均被騙15萬 虛擬貨幣「殺豬盤」十大危險信號

下一則

黑色星期一 華人賣房炒股慘賠 專家：還不到抄底

熱門新聞

買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06

超人氣

更多 >
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶