熱血澎湃的灌藍高手！Kia K4 入圍北美風雲車決賽！閃亮登場！

當Kia在2024紐約車展上揭開K4神秘面紗的那一刻，全場屏息，這款接棒Forte的入門新秀驚豔四座。年末的洛杉磯 車展上，K4更成功躋身2025北美風雲車決賽名單，成為少數能挑戰巔峰的入門車型。見到K4的第一眼，小編忍不住驚呼：『這真的只是入門車嗎？』等到親自試駕後，更能感受到Kia毫不手軟的滿血投入，這份誠意與實力，入圍風雲車絕對當之無愧！

Kia K4承襲品牌新世代的激進設計，秉承了品牌不斷進取的大膽態度，針對Gen Z的設計迎合年輕喜好。裝載各種科技，更超越了入門車簡易實用的設計標準，真正高貴不貴， 現已上市。

激進設計 X 年輕世代的夢幻之車

K4完美承襲Kia新世代Opposites United設計語言，大膽又前衛，專為Gen Z量身打造。那低趴流線的Fastback輪廓、脫離傳統三廂轎車的型態。犀利的垂直頭燈與一體式水箱護罩，散發出強烈的勁爆感與速度感。走到車尾，垂直延伸的垂直LED尾燈結合科技感滿滿的擴散器。後座車門把更出人意料的在車窗上，每個細節都在挑戰傳統轎車框架！

內裝滿配，語音助手加持

走進K4車內，雙色座椅與運動化方向盤瞬間點燃駕駛靈魂。30吋整合數位儀表與中控螢幕，標配無線Apple CarPlay與Android Auto，更搭載語音助手，從導航、股票查詢到當地景點推薦，一句話全搞定！與Google 導航合作內置Point of interest 推薦，導航搜尋更順𣈱，讓K4不只是車，更是你的智慧夥伴。豪華選配Harman Kardon音響、Digital Key 2.0數位鑰匙等配備。

K4 的總長 185.4 英吋，寬度 72.8 英吋，是同級轎車中最寬、面積最大的車型。後座可享同級領先的38 英吋腿部空間，確保長途旅程的舒適性。

灌籃高手的熱血 NBA 球迷的彩蛋

2025年起亞K4提供NBA主題的儀表板顯示屏，可以透過顏色和圖形進行定製。 K4還有無線更新，允許車主將NBA球隊的顏色下載到車輛的數字顯示屏上，開著K4追夢，心裡的熱血與球場上扣殺籃框的激情同步燃燒！

科技滿滿 安排第一

K4 配備最新的 Kia ADAS 系統，包括標配的智能速度限制輔助系統 (ISLA) 、車道保持輔助系統 (LKA)以及智能巡航控制系統 (SCC w/ S&G)，還新增了標配的後排側方氣囊，總共配置了 8 顆氣囊這些系統都能提升駕駛者的駕駛安全性。

成熟動力系統

K4前輪驅動提供兩種動力選擇：一款 2.0 升自然吸氣 4 缸引擎，輸出 147 匹馬力與 132 磅尺的扭矩。另一款 1.6 升渦輪增壓 4 缸引擎提供 190 匹馬力與 195 磅尺的扭矩，並與 8 速自動變速箱相匹配，提供更強的動力和更迅速的加速反應。

搭配智能變速系統 (IVT)，提供順暢的駕駛體驗。GT-Line 和 GT-Line Turbo 車型專屬配備多連桿後懸掛系統，增強車輛側向剛性，也提升了駕駛的舒適性和運動感。

試開過程全車安靜，問了K4產品經理 才知道K4 在降低噪音、振動方面下足功夫，選配的隔音擋風玻璃及配備 18 吋輪圈的車型，搭載專為減少噪音設計的隔音輪胎，讓車內空間更加寧靜。這可是高級車才有的設備。難以想像加入這麼多科技，如何控制成本？

高貴不貴 全新K4己上市

全新 K4 現已上市，並享有 Kia 美國提供的 10 年或10萬英里的有限動力傳動系統質保。本車總計分為五個等級，分別是 KX 21,990元、LXS 22,990 元、EX 23,990 元、GT-Line 25,190元、最頂規的 GT-Line Turbo 28,090元，3萬不到可享比5萬的豪車還好的設備。面對即將到來的4月2日汽車關稅 ，想買車的朋友得趕快看車去了。