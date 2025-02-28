世報理財講座 3/1談因應川普新稅務

楊光明會計師

本周六（3月1日）在世界日報四樓舉行的「2025理財稅務講座」，特邀中美會計師協會成員，會計師楊光明、張卓會計師、林達堅蒙市前市長，一同分享，新特朗普時代關稅 與所得稅角色調整、公司企業及物流業應變措施及稅務規劃、川普 稅改對跨國企業的稅務影響與因應策略、商業房產在川普時代的機會與挑戰，講座時間上午11點。

三位特邀講員，楊光明會計師/MBA/台大商學士/曾擔任BDO會計師合夥人。張卓會計師，美國360會計師事務所創辦人，中美會計師協會秘書長。林達堅法學博士；還將為大家解析，川普曾提出將原本七個等級的所得稅納稅標準簡化成兩級。這樣的稅改對納稅人來說意味著什麼？哪個收入階級是最大受益人？此外，川普提出將國稅局 (Internal Revenue Service)變成對外稅務局(External Revenue Service)，將國內稅收政策改變後帶來的收入減少通過對外增加關稅來彌補，包括增加對中國的關稅。遺產稅和贈與稅降至不高於20%，還是攔腰減稅，更為大家分析關注的房產市場等。