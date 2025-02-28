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世報理財講座 3/1談因應川普新稅務

洛杉磯訊
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楊光明會計師
楊光明會計師

本周六（3月1日）在世界日報四樓舉行的「2025理財稅務講座」，特邀中美會計師協會成員，會計師楊光明、張卓會計師、林達堅蒙市前市長，一同分享，新特朗普時代關稅與所得稅角色調整、公司企業及物流業應變措施及稅務規劃、川普稅改對跨國企業的稅務影響與因應策略、商業房產在川普時代的機會與挑戰，講座時間上午11點。

三位特邀講員，楊光明會計師/MBA/台大商學士/曾擔任BDO會計師合夥人。張卓會計師，美國360會計師事務所創辦人，中美會計師協會秘書長。林達堅法學博士；還將為大家解析，川普曾提出將原本七個等級的所得稅納稅標準簡化成兩級。這樣的稅改對納稅人來說意味著什麼？哪個收入階級是最大受益人？此外，川普提出將國稅局(Internal Revenue Service)變成對外稅務局(External Revenue Service)，將國內稅收政策改變後帶來的收入減少通過對外增加關稅來彌補，包括增加對中國的關稅。遺產稅和贈與稅降至不高於20%，還是攔腰減稅，更為大家分析關注的房產市場等。

地址：1588 Corporate Center Dr, Monterey Park, CA 91754。活動無需報名，免費參加。

蒙市前市長林達堅
蒙市前市長林達堅
會計師張卓中美會計師協會秘書長
會計師張卓中美會計師協會秘書長

川普 關稅 國稅局

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