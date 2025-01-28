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中美會計師講座：加州野火稅收、川普針對AI時代稅收計畫

記者楊青／洛杉磯報導
楊光明會計師。（中美會計師協會提供）
楊光明會計師。（中美會計師協會提供）

聖蓋博谷華人會計師楊光明近日在中美會計師協會舉辦的2025新年大型公益講座上表示，捐助火災受災戶不僅可以幫助到大批急需幫助的災民，而且可以降低個人多種稅務。

楊光明本次主講「加州野火稅收和川普針對AI GPU時代的新稅收計劃」。他表示，捐贈者將獲得個人所得稅、資本利得稅以及遺產稅等多方面的減免。在個人所得稅方面，捐贈者可立即獲得所得稅減免，現金捐贈最多可扣除調整後總收入的30%，升值資產最多可扣除調整後總收入的20%。在資本利得稅方面，捐贈者可通過向私人基金會捐贈高度增值的資產來避免繳納個人資本利得稅，當基金會將來出售股票時，它只需要支付淨資本收益的1.39%的消費稅。而捐贈給私人基金會的資產不包括在捐贈者的遺產中，因此無需繳納聯邦或州的遺產稅。

楊光明同時解讀了川普2025年針對AI GPU時代的新稅收計劃。他表示，2025年川普新稅法將對聯邦個人所得稅做出較大調整，新稅法將全國個人收入的幅度列為九大類，每類占比15%左右；列屬全國最低收入15%的人群，個人所得稅調低為0.7%；列屬全國最高15%收入的個人所得稅率7.3%；全國最高收入1%的人個人所得稅率為14.1%。

川普新稅法最引人注目的是向服務業勞工的稅收優惠，包括小費收入和加班費免稅，社會保障福利免稅。根據現行法律，社會保障（SSA）受益人高達85%的福利需要繳納稅款。在企業稅方面，川普新稅法將目前21%的企業所得稅降至20%，還可能繼續降至15%或18%，但僅限於在美國生產產品的企業，以鼓勵企業在美投資和創造就業。此外，遺產稅和贈與稅降至不高於20%，幾乎是攔腰減稅。

川普 福利 低收入

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