大莊家賭場度假村 新春連送大禮

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)的二月新春活動滿滿，為賓客們開啟好運連連的蛇（時）來運轉年。

萬象更新，「大莊家」於一月中旬開始為傳統新年進行精心主題佈置（見圖），包括特別為蛇年而設計的賀年裝飾 ，喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花等。

大莊家「好運紅包」送大禮 ，將在二月份裡逢星期二及星期五舉行，會員在下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000 EasyPlay獎賞。

廣受華洋賓客喜愛的重頭戲「鴻運醒獅匯演」，於2月1日（週六）下午三時開始，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，由大莊家賭場北面停車場入口處開始，一路巡遊進入賭場大廳展開精彩演出，大家將可獲派中國傳統文化中代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。

過年少不了要大快朵頤，「大莊家」三家亞洲美食餐廳Bamboo、 Blazing Noodles、Umi壽司與蠔吧等從1月27日起至2月9日特別推出一系列新春「好彩頭」賀年美饌。

歌迷們也有福了，「張衛健+許志安Music DNA 」世界巡迴演唱會於2月16日（週日）晚七時在大莊家會展中心與粉絲歡度新春。在香港 樂壇，張衛健、許志安均以其獨特的音樂風格和豐富的舞台經驗廣獲樂迷喜愛，今次合體備受期待，定將成為另一場音樂盛宴。

大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，詳情可電免費專線(877)711-2946或登錄 www.Pechanga.com 。