GOLF PLUS訓練逼真 月底入會可抽獎

位於La Mirada GOLF PLUS高爾夫高級室內訓練場，隆重開張。室內面積18,000尺是高爾夫球愛好者最佳體驗。月底前間加入會員，還可參加抽獎，大獎Golf Plus $1000禮品卡1名；二獎Callaway Three Wedge Set 2名，三獎Callaway AI Smoke Driver 2名，還有很多其他獎項。

該高級室內訓練場，提供各種空間體驗，更是高爾夫愛好者享受的專用空間，有公共區域（見圖）及會員專區。這裡有新技術和設施，可透過GTR模擬器提供精緻且身臨其境的高爾夫體驗。50個免費高爾夫球場和世界著名的CC球場每月更新，可供進行真正的一輪高爾夫球比賽。針對技能分析和練習而最佳化的軟體，具有高爾夫回合、擊球練習和各種練習選項。

提供一目了然地檢查必要的信息，並使用GTR Swing應用程式更有效率地訓練。會員可享有特殊福利 及優質設施，Golf Plus為其會員提供專用區域。該練習場僅對會員開放，會員可以在舒適的環境中更集中地練習。

普通會員月費250元，年費2500元（需一次性付款），每天可租用2小時。家庭會員每月會員350元，年度家庭會員3500元（需一次性付款），所有家庭成員每天可租用3小時，飲品可享15%折扣。

另有私人課程，客製化高爾夫教練，為各個級別的高爾夫球手（從初學者到專業人士）提供客製化指導，根據每個人的目標和能力量身訂做。使用Trackman4和PuttView進行精確的數據分析，以識別個人的揮桿和推桿習慣。全面指導高爾夫的各個方面，包括揮桿、接近和推桿，並提高高爾夫球手的表現。幫助最大限度地發揮潛能。

TPI私人課程根據高爾夫球手的身體狀況提供客製化培訓，分析高爾夫球手的身體動作和功能，並在此基礎上，提供優化的鍛鍊和訓練方法。TPI課程涵蓋高爾夫運動所需的身體條件，包括體型分析、靈活性和平衡訓練，除了提高高爾夫球技能之外，還可以幫助預防受傷。

私人課程包括Trackman4和PuttView系統。Trackman4不只是一個發射監視器；它也是提升高爾夫球表現和技能的完美工具。

PuttView基於AR技術將推桿線顯示為投影，並提供距離、高度和瞄準。它透過提供方向等的視覺指示幫助快速提高推桿技巧。

私人會員包間，最多可容納8名家庭成員，一起享受螢幕高爾夫和卡拉OK，還可以在餐廳和酒吧享用美食。

洽詢電話714-367-5180，LA MIRADA位於15020 La Mirada Blvd, CA 90638；CHINO位於14151 Pipeline Ave, CA 91710。Website: www.golfnplus.com。營業時間周日至周三，10點至 晚10點，周四至六10點至晚11點。