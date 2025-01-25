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華美假期遊「被上帝遺忘的後花園」 高加索17天含機票1699加稅

洛杉磯訊

哪裡是諾亞方舟最後停靠的神聖地？哪裡是被時間封存的古老國度？哪裡記載了千年史冊？哪裡是高加索的藍色眼淚？那麼「高加索」是哪裡？《被上帝遺忘的後花園》又是哪裡？

華美假期的負責人趙經理表示：「高加索」是一個山脈，在土耳其北部，俄羅斯南邊，裏海和黑海中間的高山，英文是Caucasus。這個山脈，每座都有近海拔 5000米高，南高加索有三個國家，被譽為「被上帝遺忘的後花園」中亞古文明發源地，它連接了歐亞大陸，歷史古蹟處處，該地區的三國：格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆，立國時間雖只有數世紀，卻創建了無數宏偉的歷史建築。高加索地區屬於至今自然景觀保存非常完好的人間世外桃源。這個「後花園」面積不大但如萬花筒般多采多姿。

全程17天含國際國內全部機票酒店餐食門票1699元加稅，特價優惠，名額有限，出發日期：3月26（美國護照免簽證）1月30之前報名可選擇直飛機票。報名熱線626-340-4300趙小姐（需預約）。

辦公室：26060 Acero, Mission Viejo, CA 92691。

機票 古蹟 俄羅斯

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