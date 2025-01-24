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萬豪建築 推出「188新房搬回家」活動

本報訊
為了回饋廣大客戶的支援與厚愛，萬豪建築特推出$188/sf新房搬回家活動。(業者提供)
為了回饋廣大客戶的支援與厚愛，萬豪建築特推出$188/sf新房搬回家活動。(業者提供)

世界日報 聖蓋博燈會 商家介紹

時間：2月1日（六）10AM-9PM、2月2日（日）10AM-7PM

地點：San Gabriel Mission District S. Mission Drive（W. Broadway與Mission Rd.之間）

世界日報與聖蓋博市聯合舉辦

為了回饋廣大客戶的支援與厚愛，萬豪建築特此推出$188/sf新房搬回家活動。萬豪建築一直秉承著高品質、專業化的設計與施工理念，在確保優質服務的同時，推出了具有競爭力的優惠價格及高性價比的設計施工套餐。

無論是需要蓋新房，還是有裝修需求，都將提供量身定製的解決方案，確保每一位客戶都能享受到高品質、低價格的優質服務。萬豪建築是知名品牌建築公司，此次參展將帶來大大小小獎品，並有$100現金抽獎。

萬豪建築是知名品牌建築公司，該公司專業承接ADU，新建房的設計施工，一站式交鑰匙工程，且有多名建築設計師、結構工程師量身設計最合理的空間分區和行之有效的成本控制。團隊經驗豐富，熟悉各個City hall的法規要求，從而減少由於設計不專業所造成的時間延誤。

萬豪施工團隊都是精挑細選的高級技師，且經過公司嚴格的培訓上崗，完美的設計方案和精湛的施工品質，不分包不轉包的管理特色，多年的客戶沉澱和良好信譽，使得萬豪建築榮膺口碑最好的建築公司。

萬豪建築使用的建材大多產品來源德國、義大利、西班牙、加拿大和中國。該公司與多種材料品牌簽署了戰略聯盟合作。100多款浴室櫃和鏡子，80款石英石檯面，近100種SPC和實木地板。並且萬豪不收取專案的設計費。

萬豪建築Well Home Construction，電話：626-747-5611，地址：1231 S. Hacienda Blvd. La Puente, CA 91745

聖蓋博 世界日報 義大利

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