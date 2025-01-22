加州健保是什麼？適合誰使用？什麼是「開放投保」？

加州 全保（Covered California）中文專員呂文昭（Wendy McAnelly）接受媒體訪問，宣布因應洛杉磯 大火，加州全保將為洛杉磯縣、范杜拉縣（Ventura County）民眾延長伸請截止日至3月8日。

她強調加州全保是加州政府的保險 平台，一項免費服務，根據《患者保護與平價醫療法案》為加州居民提供品牌化、高品質的健康保險。這是唯一消費者可獲財務補助購買健康保險的平台。通過加州全保，申請者可以獲得財務援助來支付保費 或醫療費用，或者通過加州的Medi-Cal計劃獲得保險。

她說：加州全保已經為數百萬名加州居民提供了十年的優質醫療服務，並且在2025年突破紀錄，參保人數已超過190萬人，其中有25萬餘加州居民新參加加州全保，較去年同期增長13%。近12萬新投保者來自洛縣、橙縣、河濱、聖伯納迪諾和范杜拉縣。參加加州全保的包括近20萬華裔。加州全保提供比以往更多的財務補助，幫助人們獲得健保 。那些無法通過工作獲得保險的個人、提前退休者、小企業主等均符合資格。

她指出因聯邦《通脹削減法案》補助，2025年提供創紀錄的財務援助，加州還加倍成本分擔減免計劃的預算，進一步降低參保者的自付費用，適用於所有收入超過聯邦貧困線200%的加州居民。截至目前，超過175,000名新投保者已經符合此項成本減免計劃的資格，這意味著近120萬名參保者已選擇2025年的增強版白銀計劃。

另外加州健保的190萬參保者中，超過90%獲得了財務補助。其中2/3的人每月僅需支付10美元或更少即可獲得全面保障，而約20%的人可以免費參保。

她說，原定開放投保的截止日期是1月31日，只需要在本月底前報名，保險將於2月生效。需要提醒的是，未購買健康保險的加州居民將面臨由州特許稅務委員會執行的罰款。全年無保險的罰金為每名成人至少900元，每名未滿18歲的受撫養子女至少450元。一個四口之家全年無保險的罰金至少為2,700美元。在如此多的經濟實惠選項下，這樣的罰金實在不值得。

自加州全保成立以來，加州的無保險率從17.2%降至創紀錄的6.4%，是全美下降幅度最大的州。加州全保為此成就感到自豪，這展現了加州履行《平價醫療法案》承諾、為居民提供可負擔且高品質健康保險的努力。然而，仍有約130萬名符合加州健保補助或Medi-Cal資格的加州居民尚未投保。在南加州五縣，仍有超過632,000名居民無保險，其中約28萬人符合低成本加州健保資格，約35.2萬人符合免費Medi-Cal資格。

了解加州全保選項和財務補助可到CoveredCA.com申請，但加州全保還提供超過14,000名經認證的保險代理人及社區組織提供協助，解答疑問並幫助申請或修改現有保單。所有報名協助均為免費、保密，並提供包括西班牙語、普通話、韓語、粵語、越南語等多種語言服務。他們熟知保險業務，隨時服務。也可致電加州全保服務中心800-300-1506完成申請。