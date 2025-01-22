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杉釦富遠紅外線足浴桶 1.25免費試用

洛杉磯訊

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，自進入北美市場以來已銷售十年，成為遠紅外線免加水足浴產品的領先品牌。憑藉優異的產品效果、卓越的品質及貼心的售後服務，廣受消費者信賴與喜愛。為了讓更多讀者親身體驗杉釦富足浴桶的卓越功效，特別舉辦現場試用活動。

活動將於1月25日（星期六）上午11時至下午4時，在南加州工業市（City of Industry）舉行，地址15438 Valley Blvd, City of Industry。帶上家人一起前來體驗免用水遠紅外線足浴桶的功效及其他高效能產品。

告別傳統泡腳煩惱，開啟全新養生體驗。杉釦富遠紅外線免加水足浴桶以創新的設計和高效能，提供方便、省電、訂時、訂溫、簡單易用的足部護理新體驗。產品特點包括：促進血液循環、消除體寒與疼痛、緩解手腳冰冷與失眠問題、有效改善行動不便帶來的不適。

杉釦富公司專注於遠紅外線健康產品，此次活動將展示多款來自台灣進口的高效能產品，現場試用後可享受限時購買優惠。SC-801基本養生型免加水足浴桶（見圖）特價：499元（原價599元，未稅）購買即享免運費優惠。

提前預約試用時間，可去電：888-666-6048或650-999-0988。外州讀者可至官網購買，網址：www.shinecous.com，或去電 1-888-666-6048。

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