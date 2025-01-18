理想助聽代理各大品牌 服務華人社區30多年

老年性聽力損失，通常也被稱為老年性耳聾，是指隨著年齡不斷增長，人體聽覺系統出現的功能性減退，進而導致聽力下降的一種常見情況。就如同身體的其他器官會隨著年齡增長而逐漸衰退一樣，人的內耳、中耳以及外耳等聽覺相關結構也不例外。

如何預防或推遲老年性耳聾發生？

積極治療基礎病，如糖尿病和心血管疾病等；注意飲食，少吃高脂肪食物，避免吸煙、飲酒；避免接觸強雜訊及長時間或強音量使用耳機；避免使用耳毒性藥物；定期檢測 聽力。

如何判斷自己是否患有聽力損失？

1. 覺得人們說話的聲音有些含糊或聲音偏輕；2. 長時間交流之後感覺很累；3. 有時候聽不清一句話裡的某幾個字或經常需要別人重複；4. 身處嘈雜的飯店時，很難跟上別人的談話；5. 和別人談話時，會被身後的雜訊干擾；6. 當看電視或聽音樂時，常需要把音量調高；7. 發現自己很難聽到門鈴或電話鈴聲；8. 在廚房燒水時，發現很難聽到水沸騰的聲音；9. 覺得在電話中與人交流很困難；10. 很難判斷聲音從哪裡過來。

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