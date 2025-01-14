英諾奈米噴射技術，捐贈空氣淨化器給野火影響的老年護理中心

Eaton峽谷野火附近的污染區域

1月14日總部位於英國的創新驅動型公司、空氣淨化技術領導者英諾奈米噴射技術（Innova NanoJet Technologies Ltd.）宣布，向洛杉磯 受野火影響的老年護理中心、學校和醫院捐贈其Clean Air for Life CDa空氣淨化器。這項捐贈旨在應對和防止因近期野火導致的嚴重空氣污染所帶來的呼吸健康風險。

Pasadena Highland Senior Center

從今天開始，公司在受災最嚴重的地區之一，帕薩迪納市的四家老年護理中心捐贈分發CDa空氣淨化器，為包括兒童、老人和患者在內的弱勢群體提供無污染、無病毒的室內空氣環境。這些空氣清淨機將繼續捐給其他受災嚴重和污染影響地區的學校、醫院和其他老年中心。

CDa空氣清淨機搭載英諾奈米噴射技術突破性的NanoJet平台技術，可釋放數兆個奈米級液滴，能夠物理性地去除空氣中的污染物、病毒和煙塵顆粒，淨化效率超過99%。設備無需過濾網，從而減少維護需求和固體廢物，同時僅需極少量的水和電力，非常適用於危機情況下的大規模空氣品質管理。

Regency Park Assisted Living老年中心

「英諾奈米噴射技術的使命始終是透過創新技術創造更健康的室內環境」，該公司總裁兼聯合創始人王川濤博士在上週於拉斯維加斯舉行的CES 2025展會上接受洛杉磯KTLA電視台5頻道採訪時表示。「面對這場毀滅性的野火，我們致力於利用突破性的空氣淨化技術和產品，保護我們社區中最脆弱的群體免受空氣污染的危害。這次捐贈行動體現了我們持續為社會提供改變生活的解決方案的責任與承諾。

Morning Star Senior Living of Pasadena

英諾奈米噴射技術已收到來自受災區域現有CDa用戶的感謝回饋，這些用戶在危機期間明顯體驗到了更清潔的室內空氣品質。本次捐贈行動進一步擴大了保護範圍，為關鍵社區場所提供更安全、更乾淨的空氣，以保障公眾健康與安全。

Monte Vista Grove Senior Living

英諾奈米噴射技術是一家專注於先進空氣淨化解決方案的創新技術公司，其突破性的奈米噴射技術平台可應用於40多個產業。該公司旗艦產品Clean Air for Life CDa系列，包括CDa Model-H（家庭用）和CDa Pro（商業用），旨在打造無污染、無病毒的室內空氣環境。英諾奈米噴射技術致力於透過創新與永續技術改善全球空氣品質。

洽詢電話323-363-6333，美國辦公室800 E. Colorado Blvd., Suite 888, Pasadena, CA 91101，可上網www.innova-nanojet.co.uk。