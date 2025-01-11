捐贈百萬支牙刷 GuruNanda讓健康人人可及

GuruNanda是一家專注於健康和幸福體驗的領導品牌，以其使命「在優質健康解決方案和經濟可負擔性之間架橋」而聞名。公司由普尼特·南達（Puneet Nanda，又稱Guru Nanda）創立，核心理念是無論每個人的經濟條件為何，都要讓健康人人可及，致力於提供高品質的精油、口腔護理產品和其他健康方案。

該品牌的最暢銷產品—「Pulling Oil」（漱口油），這是一款基於阿育吠陀傳統優化設計的口腔健康解決方案。油拔法(Oil Pulling)是一種傳統的印度 阿育吠陀療法，透過在口中漱油以改善口腔健康和促進整體健康。此方法利用油的天然清潔和抗菌特性，幫助清除口腔中的毒素和細菌。GuruNanda提供的產品涵蓋100% 純精油、薰香器以及天然口腔護理產品，所有商品均透過嚴格的品質控制，並來自道德採購管道，確保既高效又實惠。

GuruNanda在2024年度，向有需要的人以及美國各地的教會和牙科診所捐贈了100萬支Butter on Gums超軟毛牙刷和舌苔刮，以鼓勵更健康的刷牙習慣，提供溫和、有效的口腔護理解決方案，提高人們對保持最佳的口腔衛生益處的認識。