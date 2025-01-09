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「大莊家」新春好運抽25萬 活動獎不完

洛杉磯訊
「大莊家」喜氣洋溢，1月18、19日親臨展銷攤位上（近Garfield街A17, A19）向大家拜年及發派小禮外，更為「大莊家」在農曆春節期間推出的連串喜慶活動向現場民眾廣做宣傳。(業者提供)
「大莊家」喜氣洋溢，1月18、19日親臨展銷攤位上（近Garfield街A17, A19）向大家拜年及發派小禮外，更為「大莊家」在農曆春節期間推出的連串喜慶活動向現場民眾廣做宣傳。(業者提供)

「大莊家賭場度假村」(Pechanga Resort Casino)持續贊助世界日報2025迎春年節展，華語專屬客戶服務團隊將於1月18、19日親臨「大莊家」喜氣洋溢的展銷攤位上（近Garfield街A17, A19）向大家拜年及發派小禮外，更為「大莊家」在農曆春節期間推出的連串喜慶活動向現場民眾廣做宣傳。

「大莊家賭場度假村」賭場內將以喜迎新春設計的賀年裝飾佈置，讓賓客們拍全家福或自拍。玩家們期待連串豐富的獎賞包括有（一）新春好運$250,000獎賞送大禮：會員只要在賭場娛樂賺取抽獎機會即可參加抽獎獲取豐富獎賞，抽獎將於1月31日及2月14日（星期五）晚上10時舉行，每個抽獎日的頭獎一名將可獲得$100,000現金大獎。（二）「好運紅包」送大禮：2月裡逢星期二及星期五舉行，會員在活動期內的下午12時至晚上10時到推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達$5,000的EasyPlay獎賞。

新春喜慶系列節目的「醒獅賀新歲匯演」將於2月1日（星期六）下午三時開始，現場賓客將可獲派紅包餵金獅、祈大運。此外，張衛健與許志安演唱會將於2月16日（週日）晚七時閃亮登場。

「大莊家」擁有三家亞洲美食餐廳包括Bamboo、Blazing Noodles以及Umi壽司與蠔吧，邀約親朋好友新春團聚共享美食 ，或者展現新貌著名的Great Oak牛排館。各餐廳訂座可登錄 www.Pechanga.com/eat或電(951)770-8504。

「大莊家賭場度假村」自2002年起一直被「美國汽車協會AAA」評為四鑽級酒店，除了被「新聞周刊」雜誌票選為拉斯維加斯以外最佳賭場，最近更榮登「康泰納仕旅行者」雜誌2024讀者票選全美唯一最佳度假村/賭場。更多詳情可電免費專線(877)711-2946，或登錄www.Pechanga.com。

世界日報

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