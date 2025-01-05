海之滴褐藻糖膠，抗爭人士的首選

日前，海之滴在洛杉磯舉辦的研討會上特別邀請了日本 立川大介醫學博士介紹了褐藻糖膠混合AG款限量版產品。 立川大介醫學博士表示， 他很高興聽到許多在美國和香港兩地的華人客戶都在使用這款褐藻糖膠混合AG限量版。 立川大介醫學博士再研討會後， 也造訪了加州 著名大學的醫療中心。

海之滴總經理小林大介在研討會上發表報告時提到： 海之滴褐藻糖膠是市場上唯一榮獲日本健康與營養食品協會認證（JHFA）的褐藻醣膠產品。 經過七年的研究，從沖繩海藻、裙帶菜孢子葉和籠目昆布中萃取出的三種褐藻糖膠結合起來，開發出一種名為「限量版」的配方。 這款新配方之所以稱為「限量版」，是因為目昆布極為稀有，無法大量生產。

全新限量版褐藻糖膠混合AG配方已在日本獲得發明專利，新的限量版與褐藻糖膠液體型可以一起服用或交替服用。這款配方包含三種褐藻糖膠，並加入姬松茸菌絲體的萃取物。這四種天然成分能產生協同效應，從多角度幫助免疫系統更有效、更快速地運作，達到更大的效果。

海之滴褐藻糖膠獲得日本健康營養食品協會頒發的JHFA標誌。海之滴以科學實證和品質認證為基礎，透過安全、高品質的褐藻糖膠產品支持健康的生活。提供兩包免費的褐藻糖膠粉型給所有來電咨詢的讀者。

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