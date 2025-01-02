全民保險提醒：寵物傷人挨告 房屋保險能幫忙

南加州近期發生多起狗咬人事件，當事人受到不同程度的傷害，最嚴重的甚至會死亡，例如：12月18日在洛杉磯縣諾瓦克市的一場家庭派對上，家犬咬人導致三人受傷；12月13日一男子在聖地牙哥的一社區公園散步的時候，被自己養的三隻狗圍攻咬傷，被送醫後最終因傷勢過重，不幸身亡。

據調查，將近七成的美國家庭有飼養寵物 ，其中約75%的家庭有飼養狗，但狗咬傷人的事件頻傳，在2023年全美就發生了將近兩萬起狗咬傷人的意外，每年平均有43人死於狗攻擊。因此有飼養寵物的主人千萬不要大意，無論是狗在院子裡狂吠導致屋外的行人摔傷，還是家裡的訪客被狗咬傷，狗主人都面臨醫療和訴訟的巨額損失。

萬一不幸發生家裡寵物傷人的意外而被告，可以使用房屋保險中的「責任險」來支付訴訟的賠付。但是不是所有的犬種都在保險公司的理賠範圍內，特別是生性兇猛的烈性犬或有過傷人歷史的狗都不在保險公司的理賠範圍內。以下是比較常見會被拒絕理賠的犬種：羅威納犬（Rottweilers）、比特犬（Pit Bulls）、杜賓犬（Doberman Pinschers）、狼犬混血種（Wolf Hybrids）、阿拉斯加雪橇犬（Alaskan Malamutes）。每一家保險公司的承保條款不一致，購買時可以跟保險公司確認保單福利。

如果傷亡情況非常嚴重，房屋保險的責任險額度不夠賠，就需要用自己的資產來賠付，如果有購買「雨傘險」，就可以將風險轉嫁給保險公司。雨傘險的保費 十分低廉，$100萬的保障，一年保費大約在$250左右，就可以給家庭更完善的保障。

基於保衛家園的考量，很多人會選擇飼養烈性犬，在此也提醒飼主，飼養烈性犬一定要經過專業的馴狗師馴養，養成好習慣、懂規矩，飼主也要瞭解寵物的習性與脾氣，學習正確的相處方式以及緊急狀況的應對方式。此外，也不要讓幼兒單獨跟狗相處或是在牠們生病、受傷或懷孕時，過度接觸，以免發生意外，畢竟馴服再好的寵物也有可能會突然爆發攻擊。

很多人為了節省保費，可能只選擇購買「火險」的保障，卻忽略了法律責任賠償的問題，萬一不幸發生訴訟問題，高昂的理賠將壓垮家庭。如果對自己的房屋保險福利內容不清楚，可以聯繫「全民保險」專員免費審視保單福利。

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