UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手
有試過“UMAMI SAUCE”嗎？這一目前在Whole Foods 超市或Amazon網購受到中外人士追捧的和服媽媽鮮味醬油甚稱日本醬油的完美體驗。UMAMI SAUCE醬汁以純純的香菇和海帶鮮味，濃縮在一起，成為家庭或餐飲業烹飪的好幇手，其美味緊緊吸引味蕾。
為什麽UMAMI SAUCE有如此吸引力？它有什特別之處？如何利用它烹飪出美味菜餚？首先它是完全沒有任何雜質的天然釀製醬汁。UMAMI SAUCE是由一位日本母親發明，可以用水稀釋製成爲各種菜餚佐料。而且，它是素食主義者的最愛，因為無麩質，不含酒精，不添加味精，適合用於調味世界上各種食材。
自2020年在YouTube頻道開始介紹“和服媽媽”起，其專注的日本家常菜食譜在各種社交媒體平臺上獲得了600多萬粉青睞，驗證了UMAMI SAUCE適合國際觀衆喜好的家常菜食譜，也提㫒了人們對日常健康生活的見識。
UMAMI SAUCE只需用水稀釋就能成為鮮味醬。成份簡單，甚稱健康衛生，包括大豆、糙米糖漿、水、紅糖、海帶提取物粉、香菇提取物粉、鹽。鮮味醬汁非常適合稀釋佐料、浸漬烹飪醃制調味品。最常食譜佐料包括拉麵、蕎麥面、夀司、米飯、爆米花、湯、冰淇淋、唐布裡，還有BBQ，炸雞，烏東、TEMPURA蘸醬、沙拉醬、照燒等。素食及百搭烹煮甚受歡迎。
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