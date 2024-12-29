UMAMI SAUCE天然醬油是家庭或餐飲業烹飪的好幇手

有試過“UMAMI SAUCE”嗎？這一目前在Whole Foods 超市或Amazon 網購受到中外人士追捧的和服媽媽鮮味醬油甚稱日本 醬油的完美體驗。UMAMI SAUCE醬汁以純純的香菇和海帶鮮味，濃縮在一起，成為家庭或餐飲業烹飪的好幇手，其美味緊緊吸引味蕾。

為什麽UMAMI SAUCE有如此吸引力？它有什特別之處？如何利用它烹飪出美味菜餚？首先它是完全沒有任何雜質的天然釀製醬汁。UMAMI SAUCE是由一位日本母親發明，可以用水稀釋製成爲各種菜餚佐料。而且，它是素食主義者的最愛，因為無麩質，不含酒精，不添加味精，適合用於調味世界上各種食材。

自2020年在YouTube 頻道開始介紹“和服媽媽”起，其專注的日本家常菜食譜 在各種社交媒體平臺上獲得了600多萬粉青睞，驗證了UMAMI SAUCE適合國際觀衆喜好的家常菜食譜，也提㫒了人們對日常健康生活的見識。

UMAMI SAUCE只需用水稀釋就能成為鮮味醬。成份簡單，甚稱健康衛生，包括大豆、糙米糖漿、水、紅糖、海帶提取物粉、香菇提取物粉、鹽。鮮味醬汁非常適合稀釋佐料、浸漬烹飪醃制調味品。最常食譜佐料包括拉麵、蕎麥面、夀司、米飯、爆米花、湯、冰淇淋、唐布裡，還有BBQ，炸雞，烏東、TEMPURA蘸醬、沙拉醬、照燒等。素食及百搭烹煮甚受歡迎。

想瞭解更多UMAMI SAUCE？網址：KIMONO MOM。諮詢：[email protected] 產品信息：[email protected]