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世報年節展／Waffle Land 雞蛋糕、臭豆腐吃過癮

洛杉磯訊
Waffle Land攤位。
Waffle Land攤位。

Waffle Land雞蛋糕年年都參加世報年節展，多年來廣受大家喜愛，今年擴大攤位區，攤位在Garfield與Lincolns之間，與Nicholson附近都有攤位。讓大家方便購買，並提供更多好吃的特色美食及飲料。

雞蛋糕是一種傳統街頭小食，在50年代已經出現，香港地道街頭小吃之一，呈金黃色的蜂巢狀，有濃厚蛋糕的香味。傳統雞蛋仔中間是半空的，以雞蛋與獨家配方為基底調出香濃蛋液，倒在兩塊特製蜂巢狀鐵製模版的中間。倒出來的雞蛋仔呈金黃色，有濃郁雞蛋香味，可以說得上是外脆內軟。

雞蛋糕除了傳統原味之外，也可選擇內餡，有玉米、葡萄乾、椰子、巧克力、紫菜海苔多種口味，大人小孩都喜愛，買了雞蛋糕如回到家冷了，用小烤箱或氣炸鍋加熱一下下，跟現場熱熱的吃一樣好吃。

Waffle Land除了雞蛋糕外，還有臭豆腐、蘿蔔糕、香腸等多種小吃，幾乎是人人必點。人氣商品，有現炸的炸豆腐、鹽酥雞、炸雞等等。烤牛肉串、羊肉串、烤魷魚，每人都聞香而來，邊走邊吃，過癮的不得了。

口渴買杯涼爽好喝的飲料，有多種飲料供選擇，最受歡迎新鮮現榨的甘蔗汁清甜好味道，另有多種飲料可選。

原味雞蛋糕。
原味雞蛋糕。
海苔雞蛋糕。
海苔雞蛋糕。

雞蛋 香港

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