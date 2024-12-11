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南加州濟佛慈悲道場弘法大會落幕 信眾收穫多

洛杉磯訊

日前由美國濟佛慈悲道場舉辦的「濟佛心法禪修祈福弘法大會」取得了圓滿成功。這場弘法大會不僅歷時一整天，還吸引了十方善士的積極參與。

此次濟佛心法禪修祈福弘法大會的主題是「禪化心靈，自在祥和，共祈世界永和平」，旨在通過深入實踐濟佛心法，提高參與者對於禪修與佛法的理解和信念。大會由主法人玄微師主持，通過豐富多彩的傳法活動將這一主題淋灕盡致地展現出來。玄微師以其深厚的佛學造詣和親切的教導風格，帶領參會者深入心法的核心，進行禪修和智慧的體驗。

在大會過程中，十方善士們從玄微師的傳法和眾多見證者的闡釋中汲取了豐富的精神食糧。一個虔誠的信徒在會上分享道：「玄微師的傳述的濟佛話語彷彿是一盞明燈，照亮了我前行的路。」另一個從千里之外特意趕來的參與者說道：「通過這次大會，我深深感受到慈悲和智慧的力量，也堅定了我在禪修和佛法道路上的信念。」

許多參與者在會後表示，他們不僅在精神層面獲得了極大的啟發，也在實際生活中找到了應用佛法的具體途徑。來自洛杉磯的一位上班族說：「我計劃每天早晨進行15分鐘的禪修，這不僅平靜了我的心，也讓我工作更加有條理。」在見證分享環節，另一位信眾感慨地說：「通過與家人一同參加這次活動，我們的關係更加融洽和諧，這就是佛法的力量。」

隨著時間的流逝，這場飽含智慧與慈悲的大會逐漸接近尾聲。然而，雖然此次弘法大會圓滿落幕，位於南加州Riverside的美國濟佛慈悲道場的服務將繼續。他們將不斷組織多種形式的佛學活動和禪修課程，以滿足廣大信眾的需求，幫助大家在信仰的加持下，實現個人成長、家庭和諧和社會進步的美好願景。

美國濟佛慈悲道場不僅是一個弘揚佛法的聖地，更是信眾們心靈的家園。每一位來此的善士，無論何時歸來，都能感受到那份始終陪伴他們的濟佛慈悲。位於6142 Century Hill Drive, Riverside。

加州 南加 洛杉磯

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