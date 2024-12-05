鄭博仁 (Paul Cheng) 宣誓就任阿凱迪亞市議會議員第二任期

南加州 知名的審判律師鄭博仁(Paul P. Cheng)於 12 月 3 日晚在市政廳正式宣誓連任阿凱迪亞市議會第四選區議員。鄭博仁以近 70% 的選票成功連任，這是對他過去四年致力於服務阿凱迪亞居民所展現的奉獻和領導力的肯定。

在上一任期內，鄭博仁與阿凱迪亞的消防和警察部門密切合作，確保他們擁有提升公共安全所需的資源。他的努力使他獲得兩大公共安全組織的背書，成為第四選區唯一獲得這樣支持的候選人。鄭博仁的領導風格以親民和重視開放溝通為特點，贏得了社區的廣泛支持。他甚至將自己的私人手機號碼公開給居民，以確保他們在需要時能直接與他聯繫，這種誠摯而直接的作風在社區中建立了深厚的信任基礎。

致力於打擊犯罪，鄭博仁將公共安全和犯罪預防視為首要任務。他積極支持警察部門，確保警員擁有打擊犯罪和保護社區所需的資源。鄭博仁倡導增加執法資金，並促進警察與居民之間的合作，以增進相互信任和理解。他對犯罪採取零容忍政策，專注於減少盜竊、暴力犯罪 和幫派活動。鄭博仁明確表示，他不允許任何形式的犯罪在阿凱迪亞滋生，並誓言確保每位居民都能感到安全和受到保護。

此外，亞凱迪亞 市在市議員鄭博仁(Paul Cheng)及市議會成員的共同努力下，還實現了3,500萬美元的盈餘，7,000萬美元的儲備，並且有超過1.35億美元的投資。這些數字表明亞凱迪亞已經為未來做好了充分準備。鄭博仁(Paul Cheng)認為，財務責任是他對每一位納稅人的責任。他將繼續確保亞凱迪亞成為一個讓勤勞家庭蓬勃發展的城市，並確保每一分錢都用在提升社區福祉上。

在宣誓儀式上，鄭博仁表達了對阿凱迪亞居民不懈支持的感激之情。他表示：「我由衷感謝每一位阿凱迪亞居民的持續支持。在接下來的四年裡，我將更加努力地為所有居民服務，包括那些這次沒有投票給我的 30% 的選民。我的目標是確保每位居民的聲音都能被聽到，並保持阿凱迪亞作為一個安全和繁榮的社區。」

展望未來，鄭博仁計劃繼續與第一線的消防和警察人員密切合作，重點解決公共安全問題、降低犯罪率、應對遊民問題，並確保阿凱迪亞保持一個宜居和工作的理想地點。他還強調了與縣政府和州政府等緊密合作的重要性，以應對城市面臨的各項挑戰並保持阿凱迪亞的卓越聲譽。鄭博仁認為，保持低犯罪率是吸引家庭和企業進入阿凱迪亞的關鍵，他將不遺餘力地保護社區的福祉。

鄭博仁的政治旅程始於新冠疫情 期間，2020 年他首次參選並以顯著優勢當選。四年後，他再次以壓倒性優勢連任，這反映了社區對他領導能力的信任。在疫情挑戰期間，鄭博仁展現了堅定的領導力和危機應對能力，確保城市在面對前所未有的挑戰時仍能保持穩定和安全。

同日晚間，亞市第一選區首次當選的傅達文(David Fu)也正式宣誓就職。隨著傅達文的加入，阿凱迪亞市議會如今由五位華裔市議員組成，這對城市來說是歷史性的時刻。此外，阿凱迪亞的警察局長和消防局長均為亞裔 ，這在地方政府和公共安全領域代表性方面標誌著重要的裡程碑。

鄭博仁的連任不僅象徵著居民對他在公共安全、犯罪預防和社區繁榮方面努力的認可，也代表著他們對未來四年的期望。他重申了與居民共同努力的承諾，致力於讓阿凱迪亞成為加州最安全、最宜居的城市之一，努力為所有市民打造一個和諧、穩定且充滿機會的家園。

關於阿凱迪亞 (Arcadia, California)： 阿凱迪亞市目前分為五個市議會選區，每個選區的人口結構皆有其獨特之處。第四選區涵蓋城市的東南部分。截至 2022 年，阿凱迪亞擁有約 56,181 名居民，其中亞裔佔比最高，達 56.9%；白人 (非西班牙裔) 佔 20.5%，西班牙裔或拉丁裔居民佔 16.3%。阿凱迪亞有 43.6% 的居民為外國出生，反映出城市多元文化的特性。該市的家庭年收入中位數為 108,214 美元，人均收入為 53,959 美元。

關於鄭博仁： 鄭博仁致力於維護阿凱迪亞的核心價值，專注於安全、繁榮與社區參與。他曾擔任調解員及檢察官，擁有豐富的法律經驗，為其在市議會的角色提供堅實基礎。他的領導風格強調透明度、問責性及與居民的直接溝通。

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