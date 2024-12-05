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華美銀行第3季財報亮麗 服務客戶實現均衡發展

洛杉磯訊
華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ代號EWBC），總部位於南加州的最大的獨立商業銀行。(業者提供)
華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ代號EWBC），總部位於南加州的最大的獨立商業銀行。(業者提供)

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，NASDAQ代號EWBC）日前公佈2024年第三季度財務報告。

2024年第三季度淨利潤達2.99億元，稀釋每股收益2.14元。平均總資產報酬率為1.62%；平均普通股權益報酬率為16.0%；平均有形普通股權益報酬率為17.1%；每股帳面價值較上季度增長6%，較去年同期增長19%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，第三季度該行再次表現強勁，在服務客戶的同時實現均衡發展。在個人和商業客戶存款方面繼續保持增長，並同時在貸款組合上更加多元化，側重於住房貸款和工商貸款。淨利息收入和手續費收入在本季度均有明顯加速增長，體現該行商業模式的優勢。本季度華美銀行繼續得益於在信用質量和費用支出上所採取的嚴格審慎的管理方式。營業費用與上季度持平，而信用質量持續保持穩定，反映了該行多元化商業戰略的優勢。華美銀行提升了股東帳面價值，並實現了17.1%的有形普通股權益報酬率。未來，該行將一如既往地致力於為股東提供豐厚的回報。

截至2024年9月30日，華美銀行股東權益為77億元，較第二季度增長6%。股東權益比率為10.29%。每股帳面價值為55.30元，較第二季度增長3.24元或6%，其中每股1.56元得益於纍計其他綜合收益(AOCI)的改善。截至2024年9月30日，每股有形帳面價值為51.90元，較第二季度增長3.25元或7%，其中每股1.57元得益於在纍計其他綜合收益的改善。

華美銀行監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也領先於區域性銀行的平均水平。截至2024年9月30日，2024年第三季度淨利潤達299億元，稀釋每股收益為2.14元，較第二季度各增長4%。稅前撥備前收入總額為4.32億元，較2024年第二季度的4.02億元增長7%。

華美銀行致力於幫助客戶連繫商機，向前邁進。是總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產745億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州以及華盛頓州和亞洲共有110餘處服務網點。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址www.eastwestbank.com查閱。

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