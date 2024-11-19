現代汽車洛杉磯全球首發全新IONIQ 9電動三排座SUV

洛杉磯 車展前夕，現代汽車搶先公布IONIQ 9電動三排座SUV ，並於2025年上半年在韓國及美國製造開售。

現代汽車總裁兼全球首席運營官José Muñoz開幕致詞表示，現代汽車推出IONIQ 9全新全電動三排座SUV旗艦產品以卓越的空間設計、獨特的造型和先進的電動車 技術完美結合，而IONIQ 9是繼2022年與2023年分別榮獲「世界年度車大獎」三冠王的IONIQ 5和IONIQ 6之後，再次延續電動車卓越傳承的重要一步。現代汽車目標在2030年前推出23款全電動車型。

現代汽車總裁兼首席執行官張在勳表示，IONIQ 9體現了現代汽車對電動化堅定不移的承諾與信心，基於現代汽車集團備受讚譽的電動全球模組化平台（E-GMP），IONIQ 9提供卓越的內部空間，為客戶創造獨特價值，進一步鞏固現代在全球電動車市場的領導地位。

IONIQ 9裝備高性能電池與快速充電技術，搭載110.3 kWh高容量電池，根據WLTP標準，續航里程可達620公里；先進的E-GMP平台支持從10%充至80%僅需24分鐘，其實用且面向未來的科技功能包括「按需功能」（Features on Demand）和人工智慧 語音辨識，提供更加智慧和便捷的用車體驗。

全平地內部寬敞面對面座椅

IONIQ 9三排座電動車的全新選擇，可容納最多七名乘客。配備全景曲面顯示屏、懸浮式儀表台、纖細的空調出風口以及氛圍燈，營造出科技感十足的車內環境。

IONIQ 9寧靜且寬敞的內部空間，第二、三排空間為乘客提供極致的乘坐體驗，可選配休閒座椅（Relaxation Seats）可完全平躺，並配有腿部支撐設計，搭載現代汽車的Dynamic Body Care系統，內含「動態觸感按摩」功能。該系統通過壓力與震動促進血液循環，緩解長途駕駛中的疲勞感，提供最佳舒適性。

IONIQ 9也引入了第二排旋轉座椅（Swiveling Seats），當車輛停止時，第二排和第三排的乘客可以面對面互動。這種靈活的座椅配置增強了乘客之間的交流與互動，為車內空間增添更多可能性。

IONIQ 9配備的可滑動第二代「通用中控台」雙向扶手可從前後兩側開啟，方便第二排乘客輕鬆取用中控台內的物品＇提供了令人印象深刻的儲物能力及便利性和可達性。

流𣈱外型，提升極簡外觀

IONIQ 9以流暢的「空氣美學」，車頭設計融入參數化像素（Parametric Pixels），與LED燈組和下部格柵巧妙結合，呈現獨特精緻的形象。車身輪廓由順滑的弧形車頂勾塑造出流線型的空氣動力學設計。當配備數位側鏡時，風阻係數僅為0.259 Cd，通過優化車底氣流和減少輪胎阻力，進一步提升能源效率。

IONIQ 9擁有現代汽車歷來最長的軸距，達3,130毫米，呈現寬敞的車廂空間與宏大的車身比例。車體與輪拱的大量設計帶來強烈的視覺衝擊，細膩的裝飾細節則增添了層次感。

先進動力電子技術，實現卓越電動性能

IONIQ 9基於現代汽車的創新E-GMP架構打造，搭載升級的動力電子（PE）系統，透過優化齒輪比提升爬坡性能，並應用雙級逆變器（Two-Stage Inverter）進一步提高能效。封閉式動力系統有效降低電機噪音。對於安全技術，當然現在汽車誠意滿滿的裝裝好裝滿。

大容量電池提供卓越續航與性能

IONIQ 9搭載高壓地板式NCM鋰電池，系統能量達110.3 kWh。憑藉低風阻係數、先進平台及電池技術，Long-Range後驅版搭配19吋車輪的車型預估可實現WLTP標準下620公里的全電動續航里程，目標能源消耗為每公里194 Wh。

使用350 kW快速充電器時，IONIQ 9可在24分鐘內將電量從10%充至80%。平台的「車對負載」（V2L）功能及400V/800V多充電技術，降低了消費者採用電動車的門檻。

IONIQ 9提供多樣化動力選項，Long-Range後驅版：搭載160 kW的後置電機，

0-100 km/h加速為9.4秒；80-120 km/h加速為6.8秒。Long-Range全驅版：在後電機的基礎上增加一台70 kW前置電機，0-100 km/h加速為6.7秒；80-120 km/h加速為4.8秒。Performance全驅版：配備前後各160 kW電機，帶來更高性能表現，0-100 km/h加速僅需5.2秒；80-120 km/h加速為3.4秒，可拖5000磅。