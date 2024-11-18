韓國城人氣牛骨湯店(SYTK) ，推出買一送一，限周二TOGO

Short Rib Soup

韓國城人氣牛骨湯店(SYTK Sullungtang) ，推出買一送一，周二特別菜單，僅限TOGO，19.35元可選牛排骨湯 (Short Rib Soup) 或牛膝骨湯 (Ox Knee Bone Soup) ，送牛肉解酒湯 (Hae Jang Gook)。另推出新菜單只需 16.47 元，牛肉牛肚解酒湯 (Special Hae Jang Gook tripe) ，牛肉血腸解酒湯 (Special Hae Jang Gook sundae )。

該店因其味道正宗，價格親民，全天人潮不斷，豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭客。無論你是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。天氣轉涼，華人 喜歡喝熱湯暖身。該店從早開始營業，7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯，解酒湯 (Shiitake Beef Soup) ，乾魚湯等都只要13.47元。

解酒湯 (Shiitake Beef Soup)

該店為顧客提供三倍滿意度的目標，優惠的價格，正宗口味，親切的服務。最重要的是該餐廳在食物的味道和原料的品質上絕對有競爭力。 尤其是在專門經營牛骨湯，雪濃湯的餐廳，湯底是關鍵，該店的湯只使用燉煮48小時的濃湯頭。 在湯的沖泡過程中，油等雜質會去除，只提供食客精心熬製的清爽的湯。

牛骨湯Galbitang

老闆表示，目前物價飆漲，但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，該店應廣大食客的要求，新增了石鍋烤肉，什錦拌飯，蔬菜湯。所有料理真材實料，很多住在加州 的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，味道都很正宗。

該店的解酒湯，辣牛肉絲湯，牛膝骨湯，牛排骨湯及下酒菜韓式滷牛肉都是該店的人氣招牌。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。