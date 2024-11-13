現代汽車舉辦多元化電車體驗活動

北美現代汽車專為美國亞裔 消費者舉辦的「現代汽車電車體驗與多點檢測 」活動正在火熱進行中，邀請在美國增長最快的電車用戶群之一的亞裔消費者探索現代汽車最新電車系列、參與試駕，並享受免費車輛多點檢測服務。活動地點位於Buena Park的The Source OC，時間為11月11日至24日，試駕和檢測服務安排在11月16日和17日。

此次特別展覽將重點介紹現代汽車的電車品牌IONIQ，展示2025 IONIQ 5 N與IONIQ 6。IONIQ 5 N曾在6月的Pikes Peak HillClimb比賽中創下量產電動車 紀錄，此次將會展示帶有紀念貼紙的車輛。每日下午4點至8點，汽車專員將現場提供車輛資訊，參與問卷調查的顧客並可獲得小禮品。

北美現代汽車首席行銷官Sean Gilpin表示，現代汽車要讓所有駕駛人都能輕鬆享受電車體驗。透過電車體驗等活動展示了現代汽車的創新產品陣容，還提供免費多點檢測與不同的購買租賃選擇等服務，以支持客戶。希望顧客與現代汽車的每一次互動都能強化對品質，便利性，以及未來行車的承諾。

現代汽車多元族裔行銷總監Erik Thomas表示，在11月16日和17日，民眾將有機會試駕現代汽車電車系列，包括IONIQ 5、IONIQ 6 和Kona EV。簡單的現場登記後，參加者可選擇想試駕的車型。凡年滿21歲並持有有效美國駕照 者均可參加，所有試駕者將獲得$20禮卡。

產品規劃副理Rex Tokeshi-Torres介紹IONIQ 5一延伸出家族車系包括IONIQ 5、IONIQ 5 N運動性能款、IONIQ 5 XRT越野性能款。

產品規劃副理Steven Choh旗艦款EV轎車IONIQ 6

產品規劃副理Jonas Lee顏色鮮艷青春亮麗的入門款Kona EV。

同週末，現代汽車將與Shell合作，為參加者提供免費車輛多點檢測服務。服務內容包括檢查雨刷、空調濾芯、引擎濾芯、電池電量測試、擋風玻璃清洗液和輪胎。此外，還會為現代汽車車主檢查是否有未解決的召回活動。檢測服務將在The Source OC一樓停車場的檢測站進行，先到先得。

北美現代汽車售後和客戶體驗副總裁Michel Poirier表示，現代汽車非常重視與Shell的合作，為大眾提供免費檢測服務。適當的車輛維護能提升駕駛體驗，並在確保車輛安全性與可靠性，也為客戶提供寶貴的機會，體驗並了解現代的電車產品。

此次活動是現代汽車積極支持向電車過渡，並通過多種專屬計畫提升其電車客戶便利性的一部分。現代汽車正與七家領先的汽車製造商合作，開發IONNA高功率充電網絡，計劃到2030年在全國開設超過30,000個充電站。從2023年第四季度開始，所有新款和升級版的現代電車將配備北美充電標準（NACS）充電端口，使客戶能使用遍布美國、加拿大和墨西哥的超過12,000個特斯拉超級充電站。

此外，現代汽車為大眾提供現代汽車Home Marketplace一站式購物平台，可以購買並安裝家用充電器、太陽能電池板和能源存儲系統。現代汽車還推出了Evolve+。這項靈活的電動車預定服務允許客戶駕駛最新的現代電車車型，無需購買或租賃協議，幫助客戶判斷電動車是否符合其生活需求。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠（正在喬治亞州開發），以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會，更多相關信息可到北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。