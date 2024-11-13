銀髮樂齡生活展/美國幹細胞治療綜合醫院幹細胞再生 治療疑難病症

主講人：王福楠醫學博士（美國幹細胞基地創辦人）

講 題：幹細胞治療疑難病症帶給銀髪族健康

幹細胞技術的快速發展，正逐步揭開人體自我修復機制的神秘面紗，美國幹細胞基地創辦人王福楠醫學博士指出；幹細胞具有超乎尋常的潛力，能夠自動檢測 人體機能狀態，並啟動一系列天然的生物細胞修復程序，這些功能或將成為未來醫學的重大突破。

王福楠博士表示：幹細胞的形態學分類有15種，不同類型的幹細胞可以根據人體內的微環境變化，進行形態上的調整和轉變，這使得幹細胞能夠適應不同組織和器官的需求，發揮修復作用。這種自我調整能力，不僅是幹細胞的核心特點，還使其在疾病治療、組織再生和抗衰老領域展現出廣闊的應用前景。

令人驚奇的是，幹細胞具備高度智能化的溝通能力，幹細胞的兩端可以藉由分泌特殊的生化物質，與其他幹細胞進行交流。這種溝通機制使得幹細胞能夠自動檢測機體的問題，無論是病理、衰老、還是隱藏的病灶，幹細胞都能即時感知，並根據檢測結果啟動不同的細胞修復程序。這一天然生物工程系統可分泌多達1000種以上的幹細胞因子，這些因子組成了一個強大的「天然修復力量」，能夠幫助人體自我修復，並對抗多種疑難雜症。這一發現，也為先天性遺傳疾病的治療帶來前所未有的希望。

王福楠醫學博士對幹細胞精密的深入研究，有著突破性的發現，對醫學領域的應用更開啟了新的可能性。不僅用於修復組織、對抗衰老，還有望治療先天性遺傳疾病，及對多種慢性病中發揮極關鍵作用。

王福楠醫師是世界精細胞分離之父，也是世界幹細胞治療先驅。其幹細胞治療綜合醫院設備先進、齊全，更備有無塵無菌室及強大的專業醫師團隊。更發表多本專業醫學著作期刊刋，並榮獲多項醫獎項。

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